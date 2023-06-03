Цуренко вслед за Светолиной вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
Третья ракетка Украины Леся Цуренко вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Цуренко – Андрееску длился 1 час и 3 минуты. Украинка ни разу не подавала навылет и совершила 1 двойную ошибку.
Леся Цуренко разгромила Бьянку Андрееску в первом и втором сетах – 6:1 и 6:1.
Следующей соперницей Леси Цуренко станет первая ракетка мира Ига Швентек. В двух предыдущих очных матчах украинка не выиграла у польки ни одного сета – дважды по 0:2.
"Ролан Гаррос"
3 июня
Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:1, 6:1
- 2 июня украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное