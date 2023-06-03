Цуренко вслед за Светолиной вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Цуренко – Андрееску длился 1 час и 3 минуты. Украинка ни разу не подавала навылет и совершила 1 двойную ошибку.

Леся Цуренко разгромила Бьянку Андрееску в первом и втором сетах – 6:1 и 6:1.

Следующей соперницей Леси Цуренко станет первая ракетка мира Ига Швентек. В двух предыдущих очных матчах украинка не выиграла у польки ни одного сета – дважды по 0:2.

"Ролан Гаррос"

3 июня

Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:1, 6:1