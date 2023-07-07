Об этом сообщает "Суспильное. Спорт".

Леся Цуренко впервые в карьере прошла в четвертый раунд Уимблдона. В 1/16 финала украинка обыграла 57-ю ракетку мира Анну Богдан после тайбрейка в третьем сете.

Соперницы взяли по одному сету, а тайбрейк в третьем выиграла Цуренко со счетом 20:18.

В общей сложности матч длился 3 часа 40 минут – это второй показатель в истории женского Уимблдона.

Тайбрейк третьего сета стал самым длинным в истории турниров Большого Шлема среди женщин в одиночном разряде. Он продолжался 37 минут.

Уимблдон

Женщины

1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) - Ана Богдан (Румыния) - 2:1 (4:6, 6:3, 7:6(18))