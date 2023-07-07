Цуренко победила во втором по продолжительности матче в истории Уимблдона и побила рекорд турнира
Украинская теннисистка победила Анну Богдан со счетом 2:1: матч длился 3 часа 40 минут, а тайбрейк – рекордные 37 минут
Об этом сообщает "Суспильное. Спорт".
Леся Цуренко впервые в карьере прошла в четвертый раунд Уимблдона. В 1/16 финала украинка обыграла 57-ю ракетку мира Анну Богдан после тайбрейка в третьем сете.
Соперницы взяли по одному сету, а тайбрейк в третьем выиграла Цуренко со счетом 20:18.
В общей сложности матч длился 3 часа 40 минут – это второй показатель в истории женского Уимблдона.
Тайбрейк третьего сета стал самым длинным в истории турниров Большого Шлема среди женщин в одиночном разряде. Он продолжался 37 минут.
Уимблдон
Женщины
1/16 финала
Леся Цуренко (Украина) - Ана Богдан (Румыния) - 2:1 (4:6, 6:3, 7:6(18))
- Напомним, 5 июля в первом круге Уимблдона украинская теннисистка Марта Костюк победила Марию Саккари из Греции.
- 6 июля украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы во втором раунде Уимблдонского турнира. Свитолина победила бельгийку Элизе Мертенс, а Цуренко – чешку Екатерину Синякову. Еще одна украинка – Ангелина Калинина в матче первого круга одолела испанку Джессику Боусас Манейро
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