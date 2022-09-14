Цуренко победила российскую теннисистку в 1/8 финала турнира в Словении
Украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира WTA 250 в Словении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Цуренко и Александровой длился 2 часа и 29 минут. Украинка 1 раз совершила подачу навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейкпойнтов.
В рейтинге WTA украинка занимает 92-ю позицию, а россиянка – 24-ю.
В 1/4 финала турнира Леся Цуренко сыграет с победительницей встречи Тереза Мартинцова – Елена Рыбакина.
WTA Заваровалница Сава Портороз
Одиночный разряд. Второй круг
14 сентября
Порторож, Словения
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6
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