Цуренко победила российскую теннисистку в 1/8 финала турнира в Словении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Цуренко и Александровой длился 2 часа и 29 минут. Украинка 1 раз совершила подачу навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейкпойнтов.

В рейтинге WTA украинка занимает 92-ю позицию, а россиянка – 24-ю.

В 1/4 финала турнира Леся Цуренко сыграет с победительницей встречи Тереза Мартинцова – Елена Рыбакина.

WTA Заваровалница Сава Портороз

Одиночный разряд. Второй круг

14 сентября

Порторож, Словения

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6

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