Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже продемонстрировал колоссальную дипломатическую сноровку, соединенную, конечно, с силой. Путин отозвал выход РФ из «зернового соглашения», вернулся де-факто. Очевидно, президент Турции применил мощнейший инструментарий. Как удалось вынудить Путина отступить от попытки сорвать зерновой транзит украинского зерна?

Демарш России направлен не столько против всего мира и Украины, сколько, прежде всего, против Турции, поскольку главным гарантом здесь является именно Турция, а не ООН. Здесь главные гаранты – Россия и Турция, а ООН используются как официальная политическая ширма.

И когда ты сегодня «наехал» на авторитет гаранта, Турции и ее президента лично, следует ожидать реакции, которая вполне может проявиться от Черного моря – Сирия, Ливия и Южный Кавказ.

И совсем не случайно на встрече в Сочи Путин потерпел фиаско, когда Азербайджан четко отказался от российского плана урегулирования этого конфликта. Россия шагнула назад после телефонного разговора. К тому же, этот контракт не просто так был подписан двусторонним – с одной стороны Турция, ООН и Украина, а с другой – Турция, Россия, ООН. То есть Россия вышла из своего соглашения с Турцией и ООН. А соглашение Турция – Украина – ООН работает. И вот попробуйте бомбить, потому что если вы будете что-то делать не так, это будет провокация не только против Украины и ООН, но и прежде всего против Турции. А насколько Россия сегодня в этом заинтересована? Учитывая ее геополитическую ситуацию, ее поражения на театре военных действий, ее политическую и экономическую изоляцию по всему миру, ее фиаско в Астане и Самарканди, то, что у нее не было поддержки со стороны таких ключевых стран, как Китай и Индия, России теперь невыгодно дразнить гусей в лице Турции, Южного Кавказа, который ей также нужен как окошко, форточка для выхода в свет. Поэтому я не сомневался в том, что в конце концов они примут именно это решение – именно потому, что в этой ситуации России невыгодно дразнить гусей. Просто «зерновое соглашение» вписывается в контекст путинской политики шантажа. Сначала Чернобыльская АЭС, тогда Запорожская, затем пленные из Мариуполя, вслед за Каховской гидроэлектростанцией, «грязная бомба». Такие моменты вбрасываются в информационное поле, чтобы повлиять на общественное мнение на Западе, чтобы они давили на Украину и заставили сесть за стол переговоров. Потому что это сегодня жизненно важно для режима Путина – сесть за стол переговоров, потому что других вариантов, чтобы сохранить лицо, что-то продать на внутреннем рынке, не остается. На поле битвы они уступают. Пока у них есть какие-то территории, но эти территории тихо-тихо, но освобождаются, в перспективе тот же Херсон, поэтому Путин так спешит накануне зимы, пока эти территории еще под оккупацией, начать какие-то переговоры, зафиксировать хоть что-то, чтобы потом уже набираться. сил и идти дальше в атаку.

Ключевой момент: с одной стороны, Путин выбрасывает фальшивые сигналы о готовности к переговорам, потому что хочет зафиксировать статус-кво, когда значительная часть наших территорий находится под российской оккупацией, а с другой стороны, заметно, что он уже истощился: количество войск, которые он потерял, чрезвычайно высоко, количество оружия, которое он применяет, также свидетельствует о вооруженной «импотенции» РФ. Какие факторы сейчас играют против Путина и какие он может применить сценарии в нынешней ситуации? Недаром же Путин регулярно говорит о каком-то перемирии, хотя предлагает его на своих подлых условиях: он сохраняет временно оккупированные территории под своим контролем, а параллельно будет пытаться уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру.

Элементы шантажа, которые я назвал – вбрасывались и отходили. Они не приносили никакого результата. Если бы они давали какой-то результат, тогда мы говорили бы, что у Путина большое количество рычагов влияния на ситуацию. Он применяет все возможные рычаги. Но когда в начале, 8 месяцев назад, они еще как-то влияли, как за игровым столом сидели – я всегда это подчеркиваю, это важно представить – Америка и Россия, и рядом сидит Украина наконец-то от 24 февраля. Америка, весь «коллективный Запад», все эти 20 лет уходила все время в пас. Они блефовали ядерным оружием, но сильного давления тоже не оказывали, потому что были спокойны, ведь видели, что Запад не сопротивляется. 24 февраля Украина села за стол. И вот когда Украина дважды повысила ставки – в первый раз по Мариуполю, когда Зеленский заявил, что как будет судилище – не будет никаких переговоров, Россия тогда впервые пошла в пас. А второй раз – когда Зеленский издал указ о том, что не будет вести никаких переговоров с действующим лидером Кремля. Теперь ставки повышены. Тогда генералы Ходжес, Петреус, потом и сам Байден, все западные лидеры стали уверенно разговаривать, тогда 101-я дивизия появилась. То есть, Запад начал повышать регулярно свои ставки. А еще и бомбардировка военного аэродрома в Крыму, то, что произошло там сейчас, и никто не знает, кто же это сделал, никто не признается, хотя это и не имеет никакого значения: Россия понимает, что их берут тихо-тихо, мишень – все главные инфраструктуры, согласно тому, как они начинают бомбить энергетическую инфраструктуру Украины. Потому вариантов у Путина становится все меньше. Поэтому он так спешит, использует все варианты для того, чтобы зафиксировать эту ситуацию. И если прежде он говорил, что на G20 обязательно поедет, то уже позавчера в Сочи сказал: этот вопрос еще не решен. А зачем туда ехать, когда не будет «картинки» – встречи с Байденом, чего-то такого, что можно кому-то «продать»? Если на G7 был Зеленский и на G20 будет Зеленский, снова виртуально, но таки будет на высоком, важном уровне, то есть займет место России и на G7 и на G20, – зачем Путину такая ситуация? Поэтому на самом деле у него ситуация цугцванга, каждый элемент его шантажа усугубляет его ситуацию. Плюс мобилизация плюс военное положение – посмотрите, чем это обернулось на внутреннем рынке. Он ожидал консолидации общества, а этого нет. Мобилизация вызвала бегство из страны, военное положение так же ухудшило ситуацию – паника на границах с той же Украиной. Смотрите, что происходит – они понимают, что не то что Крым или черноморский флот не защищены – пограничные губернии России не защищены, на поле битвы – фиаско, не сегодня так завтра Херсон уволят украинцы, и тогда что нас ждет? Это все, конечно, ситуацию делает более напряженной не только в Кремле, но и внутри России. И Дагестан, посмотрите, как поступил, – а в такой Дагестан может превратиться вся Россия. Поэтому мы должны понимать, в какой ситуации сейчас Кремль, и вполне возможно, что это осознают и в Кремле и ищут, какой вариант выбрать из двух или трех, которое меньше, чтобы можно было как-то шевелиться в информационном и политическом поле. Потому что на военном театре у них рычагов не осталось, только одна тема – ядерное оружие. Но по этой теме не только Запад предупредил, но и Индия и Китай также – в Самарканде и Астане.

Но у них еще есть другой инструмент – конечно, это примитивные инструменты, но смертоносные: речь идет о баллистических ракетах, которые производит тот же Иран. Режим аятолла готов стать приспешником Путина в его военных преступлениях против Украины. Как вы думаете, удастся ли сейчас сдержать Иран и почему Путин из Хаменеи настолько активно начали сотрудничать, в частности, против Украины? Возможно, там разворачивается очередной театр войны – речь идет о серьезном предупреждении Саудитов о том, что Иран готовится совершить акт войны против них.

Над Ираном сгущаются тучи. Иран вместе с Беларусью – единственные страны, официально связанные с Россией в агрессии против Украины. Сначала была сама Беларусь, теперь к ним присоединился Иран – после снабжения дронов. В Иране бушуют политические страсти, социальный взрыв переместился в политическую плоскость. Происходит внутренняя политическая борьба. Вокруг все так же кипит. В этой ситуации, конечно, Россия давит на Иран, чтобы Иран также был в этой ситуации, чтобы переключить стрелки Запада с украинского на иранский театр действий.

Не случайно на границе с Азербайджаном Иран на прошлой неделе провел 50-тысячные учения с угрозой нападения на Азербайджан.

Совершенно не случайно в Азербайджан мгновенно приехали министр обороны Израиля с несколькими звездными генералами, министр обороны Турции со звездными генералами и в этот же день приехал министр обороны Саудовской Аравии. Затем этим составом они встречались с военно-политическим руководством Азербайджана, с министром обороны в частности. А затем через неделю, на прошлой неделе, этот состав встречался в Стамбуле, в Анкаре с президентом Турции, и к ним присоединился министр обороны Великобритании Бен Воллес, который до этого взлетал в Вашингтон. А в Вашингтон сразу улетел президент Израиля. К тому же добавьте заявление саудовских властей. Все это красноречиво свидетельствует о том, что тучи собираются над Ираном, и все это началось после темы дронов. Тема дронов уже сократилась, теперь проходит политический зондаж темы баллистических ракет.

Ирану хотят объяснить: если баллистическая ракета появится на территории Украины, это слишком дорого обойдется режиму в Тегеране.

Увидим, как они выйдут из этой ситуации. Если Иран все же решится на поставку баллистических ракет, я не исключаю эскалации напряжения вокруг Ирана. И вполне вероятно, что Израиль получил отмашку из Вашингтона и снова будет бомбить производящие их заводы, будь то в Сирии или Иране. В ближайшее время будет наблюдаться эскалация. Или же Иран шагнет назад, или какое-нибудь предложение Ирана сделают… Я хочу, чтобы вы понимали: проходят закулисные игры. Если это перейдет в горячую фазу – это означает, что не договорились. Если не перейдет в горячую фазу, Иран отступит шаг назад. Все это неслучайно, все в регионе начало двигаться, и вызвало это движение именно Украина, потому что сопротивляется. Россия обессиливается, все кругом готовятся к постпутинскому периоду. А Иран остался в таком непростом положении: бушует не только вокруг, но и внутри. Это не только социальный взрыв, начали подниматься меньшинства – курдское, на границе с Белуджистаном, арабы восстают. Я уж не говорю о том, что половина Ирана – этнические азербайджанцы, тюрки. Как вы думаете, этнические тюрки Ирана пойдут против Азербайджана? Или они просто пойдут против Тегерана? Мы должны понимать, какие происходят процессы. И совершенно не случайно сегодня лидеры Саудовской Аравии сделали это заявление. Это говорит о том, что либо делайте шаг назад, отходите от России, либо вам не поздоровится.

А насколько жестким может быть возможен превентивный ответ со стороны коллективного Запада или англосаксонского мира? Недаром же Иран играет в российскую игру, есть определенная польза для режима аятолла. Но, с другой стороны, ответ может быть очень серьезным, потому что это разговор не только о баллистических ракетах, которые будут бить по нашей территории, убивать наших граждан – это нарушение в целом мировой стабильности в чрезвычайно взрывоопасном регионе. Плюс к тому всего Иран выступает ассистентом России, в частности, пытаясь проводить антиазербайджанскую политику на Кавказе, то есть Иран также готовится к чему-то. Насколько жестким может быть ответ? Может, стоит таки будет посетить Тегеран на F16?

Если Иран дернется – получит по полной. Напоминаю: Пакистан – ядерное государство. То есть на стороне Азербайджана несколько ядерных государств, официально Пакистан, Израиль и Турция – вторая армия НАТО. Кто на стороне Ирана? Я уже не говорю о США, о Саудовской Аравии. Я говорю о тех, кто во 2-й карабахской войне был на стороне Азербайджана. Потому и здесь Ирана чуть не будет. Просто в Иране происходит внутриполитическая борьба, такая же, как в России. Это борьба за выживание режима Путина и борьба за выживание режима аятолла. Либо там будет переворот: корпус стражей исламской революции может на время взять власть и тогда будут проходить какие-то закулисные переговоры, либо произойдет сиризация Ирана, что также вполне возможно. Поэтому они совершают последние движения, которые только в состоянии. Аятолла болеет уже несколько лет и сейчас готовится передавать власть. Но кому передавать? Действующему президенту, собственному сыну или одному из лидеров судебной власти Лариджани? Между ними идет внутриполитическая борьба. Кого же поддержат силовые структуры, корпус стражей исламской революции? Корпус стражей исламской революции не все контролирует, все давить кровью нельзя. Потому что когда в 2009 году они сумели это сделать, сегодня внешнеполитические актеры и геополитические факторы уже другие. Тогда, в 2009 году такого не было, они сумели эту проблему задавить внутри. А сейчас эти внешние факторы уже облаком над Ираном, и, естественно, это усиливает внутренние процессы. Режим аятол просто борется за свое выживание. Как и у Путина, у них нет других вариантов и ищут вариант как-то договориться. Смогут ли они договориться – неизвестно, но то, что идти им сейчас войной, например, на Азербайджан – это самоубийство. Я уже не говорю о заявлении Саудовской Аравии. Там расположены американские военные базы, американцы в состоянии повышенной боевой готовности. Но здесь не только американцы будут участвовать, будет и Израиль, который уже готов и имеет мишени, чтобы все это завершить. В любом случае все происходящее вокруг Ирана ослабляет возможности Москвы, Кремля, союзников. У них союзники сегодня – Беларусь и Иран. Беларусь не дергается на этом театре, территорию дает, но сама не встряхивает, потому что понимает, чем это обернется. Похожая ситуация в Иране, которому тоже дороги назад нет, Китай и Индия придерживаются нейтралитета. И это уже говорит о том, что как на украинском фронте, так и на южном фронте хороших перспектив в политическом или военном плане для России и Ирана нет.

Здесь, чтобы как можно скорее эти плохие сценарии для России и Ирана начали реализовываться. Но Путин пытается играть в долгое время, он пытается раскочегарить тотальную войну против нашего гражданского населения. В частности, речь идет об уничтожении нашей энергетической инфраструктуры в преддверии зимы и во время зимы. Скорее всего, Путин готовится, возможно потом, выходить на те или иные переговоры на весну, надеясь, что ему удастся деморализовать наше население. Этого не произойдет, тем более что таким образом нельзя заставить Вооруженные Силы Украины идти на уступки. То есть мы будем наращивать контрнаступление. Как опытный политолог, вы понимаете, какие сейчас ходы у Путина в кармане, как он сейчас будет играть. Хотелось бы еще уточнить, насколько жестко будет готов играть против Путина президент Турции Эрдоган?

Путин рассчитывает на зиму, что она будет давить на общественное мнение на Западе, в Европе, чтобы ослабить поддержку Украины, дать возможность Путину пережить эту зиму, зализать раны, набраться сил. Сейчас у них проходит осенний призыв, потом снова будет мобилизация, она еще не закончилась. Чтобы перейти в весеннюю фазу последующей оккупации и начать наступление на украинском фронте. Это и есть цели и задачи Путина, они не совпадают с целями и задачами ВСУ и коллективного Запада. Точка невозвращения в поддержке Украины и конечной цели в этой войне и понимании этой победы со стороны Великобритании и США уже очень близко, почти на 80%, совпадает. 24 февраля она была 0%, то есть она идет за восходящей, и это видно невооруженным глазом после Харьковского направления, успеха ВСУ. Поддержка растет, это видно по поставкам оружия, тому, о чем не говорят. Когда Россия не имеет успеха на поле битвы, это означает, что у нее нет соответствующих ресурсов. И у них нет тех ресурсов и негде их взять, разве в Иране или Северной Корее. Но и они брыкаются и говорят: мы этого не делаем, они понимают, как дорого это стоит не только России. И Китай с Индией стараются не встревать. Кто такие Северная Корея и Иран? Они понимают, как на них больно может наехать вся эта махина коллективного Запада. Которую мы критикуем беспощадно, но это все же махина и она может наехать очень чувствительно. Исходя из этого, тактика ясна. Но я уже хорошо вижу, какую тактику избрал коллективный Запад, прежде всего США и Великобритания. И никакие выборы в Соединенных Штатах или Великобритании – один премьер, другой премьер – не изменят этот внешнеполитический вектор. Поэтому не нужно драматизировать ситуацию, когда вы слышите какие-то предвыборные обещания, которые происходят несколько не в той плоскости. После выборов это все уляжется и исчезнет. Я не думаю, что у Путина много вариантов. А поддержка и решительность Запада не может измениться.

А на что тогда Путин надеется? Он пытается придумать какую-то формулу, чтобы «спрыгнуть», но формулы такой нет, он должен забрать свои оккупационные войска с нашей территории и заплатить возмещение – это как минимум.

Когда человек тонет, он хватается за любую соломинку. Она не сдается сразу. Путин не сдастся, он будет держаться до последнего, использовать любую возможность. Но мы видим, какая сейчас риторика у всех политических лидеров – будь то в Астане на ШОС или коллективного Запада, включая Турцию.

Посмотрите, что сказал Эрдоган буквально вчера: самый лучший вариант для Путина – забрать войска. Раньше он такого не говорил.

А что касается зернового конфликта, что он сказал? То есть они все идут по восходящей. Что говорят Эмомали Рахмон, что говорили западные лидеры 24 февраля и что говорят сегодня? Что говорит Штайнмайер – главный лоббист Путина, виноватый в этом всем? Посмотрите, как он покаялся перед украинским народом, вернулся в свою страну и обратился к своей нации. Это все подтверждает, что Путин видит: все его бросают, все от него отвлекаются. Все понимают, что «Титаник» тонет и затягивает за собой не только малые «корабли» на постсоветской территории – с ним не хотят иметь дело большие «киты», они просто отплывают: ты утопаешь – то и утопай сам, можешь еще Беларусь прихватить с Ираном или еще кого-нибудь. Но все остальные отплывают, чтобы уберечься в этой ситуации. Путин еще не утонул, он еще держится. С корабля отплывают, прыгают олигархи, внутри корабля Пригожин с Кадыровым сражаются за власть. Возможно, что-нибудь произойдет и кто-то на Западе протянет им соломинку и скажет: хорошо, мы вас спасаем, а теперь будем разговаривать. Очень назидательно посмотреть, как тонел «Титаник», и представить себе, что это Россия, Российская империя, Советский Союз. Он действительно начинает тонуть, и я не вижу вариантов, как он может не утонуть.

Насколько жестко будет играть президент Эрдоган? Ведь история о президенте Эрдогане – это не только о его политической карьере и политической биографии. Это интересы Турции, которые есть в Черноморском бассейне и на Кавказе. Мы понимаем, что Эрдоган может «подлить бензина» и на Кавказе и что фрагментация России, скорее всего, может начаться именно на Кавказе – речь идет, в частности, о Дагестане, Ингушетии, возможно, Чечне. Там уровень неприятия кремлевской политики очень высок. Но Кадырову пока удается прекращать подобные процессы.

Сейчас на Южном Кавказе напряжение на границе Армении и Азербайджана. То, что произошло в Сочи, фиаско со стороны Кремля – лишнее тому доказательство. В течение двух месяцев вполне возможна эскалация как на границе Армении и Азербайджана, так и внутри самой Армении, потому что там уже столкнулись пророссийские силы с прозападными силами: с одной стороны Брюссель, Франция, Америка, с другой – Россия и Иран. Поэтому Пашинян усилил свою охрану, он стремится к мирным переговорам с Азербайджаном и Турцией. Но Россия сопротивляется, Путин открыто сказал в Сочи, что есть два варианта: вашингтонский и российский. Вашингтонский действительно брюссельский, то есть западный вариант, по которому мир говорит Армении: признайте территориальную целостность Азербайджана, подписывайте мирный договор, тема Карабаха исчерпана два года назад. То есть они поддерживают позицию Азербайджана – тот самый Запад, который 30 лет поддерживал Армению, поддерживает позицию Азербайджана. Россия с этим не согласна, ведь если Армения и Азербайджан помирились, тогда что делают русские войска в Карабахе? Им придется уходить с Кавказа. А когда они уйдут оттуда, это значит, что они уйдут из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. А дальше по восходящей территории, которые сегодня уже юридически принадлежат России, Дагестану, Чечне, – все это вспыхнет. Мобилизация лишний раз показала, что не все так спокойно в Датском королевстве. А еще Турция – страна, которая претендует на региональное лидерство и за последние 10-15 лет это лидерство усилила. Недавно был создан союз турецких стран, и уже происходит наполнение, посмотрите, какие активные визиты – Казахстан в Азербайджан, Азербайджан в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. То есть, это все работает. Грузию присоединили, Турцию. Британия подстерегает все эти интересы во главе со всеми своими транснациональными компаниями, с «Бритиш петролеум». Это все начало двигаться – и именно на Южном Кавказе. Есть ли у России такие возможности? А Турция будет только усиливаться в соответствии с тем, как Россия будет ослабевать и эту территорию будет спокойно занимать. Турция уже зашла на Южный Кавказ, а если ты зашел одной ногой, то и другой пойдешь, руками, телом и остальными. И обратно уже никак. Поэтому совсем не случайно Россия предоставила такую возможность Турции туда прийти, и не потому, что настолько влюблена в Турцию – просто выбирала между Западом и Турцией. Пока она выбрала Турцию, потому что сейчас Турция не воюет с Россией. Но есть Крымская платформа, позиция Турции по Крыму, стратегические военные отношения с Украиной на протяжении 30 лет, начиная с 2014 года все происходящее в этой войне, последние заявления на Крымской платформе, все эти успехи, поддержка Турцией Украины. Даже находясь в центре как дипломатическая платформа, которую выбрали и Украина, и Россия, и Запад это поддержал, но исподтишка по мере ослабления позиции России Турция усиливается. Последний зерновой контракт, давление на Россию и то, что Россия шагнула назад – еще одно тому подтверждение. И соответственно тому, как это будет развиваться в дальнейшем, Россия будет отходить, а Турция будет наступать – Черное море, Ливия, Сирия, Южный Кавказ, Средняя и Центральная Азия.