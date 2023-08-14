Цукерберг заявил, что Маск "несерьезно настроен" на бой и "пора двигаться дальше". Маск ответил
Основатель компании Meta Марк Цукерберг заявил, что Илон Маск "несерьезно настроен" на бой и "пора двигаться дальше"
Об этом он написал в сети Threads.
"Думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезный, и пора двигаться дальше. Я предложил настоящее свидание. Дэйна Уайт предложил сделать это законным соревнованием ради благотворительности. Илон не подтвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировочный круг на моем заднем дворе", - отметил он.
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Цукерберг добавил, что если Илон когда-нибудь серьезно отнесется к настоящей дате и официальному событию, он знает, как с ним связаться.
"В противном случае, пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту", - добавил он.
В свою очередь, Илон Маск в twitter прокомментировал сообщение Цукерберга и назвал его "цыпленком".
"Сук - это цыпленок", - говорится в сообщении.
Что известно о войне между Цукербергом и Маском
22 июня Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, что " готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ на это Цукерберг обнародовал пост, в котором попросил отправить ему адрес предстоящего боя. Накануне потасовки мужчины также обсудили, кто каким спортом занимается.
После этого модель и диетология Мэй Маск, мать миллиардера и владельца Twitter отреагировала на решение сына подраться в клетке. Она запретила ему сразиться с Цукербергом.
Впоследствии Маск заявил , что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.
После недавнего заявления главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о готовности к "поединку в клетке", основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг предложил провести бой 26 августа. Первый ответил, что ему может понадобиться операция.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в пятницу, 11 августа, заявил , что договорился с итальянскими властями о месте проведения боя с основателем и генеральным директором Meta Марком Цукербергом.
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