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Цукерберг заявил, что Маск "несерьезно настроен" на бой и "пора двигаться дальше". Маск ответил

14 августа, 2023 понедельник
08:05
Общество

Основатель компании Meta Марк Цукерберг заявил, что Илон Маск "несерьезно настроен" на бой и "пора двигаться дальше"

Об этом он написал в сети Threads.

"Думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезный, и пора двигаться дальше. Я предложил настоящее свидание. Дэйна Уайт предложил сделать это законным соревнованием ради благотворительности. Илон не подтвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировочный круг на моем заднем дворе", - отметил он.

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Цукерберг добавил, что если Илон когда-нибудь серьезно отнесется к настоящей дате и официальному событию, он знает, как с ним связаться.

"В противном случае, пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту", - добавил он.

В свою очередь, Илон Маск в twitter прокомментировал сообщение Цукерберга и назвал его "цыпленком".

"Сук - это цыпленок", - говорится в сообщении.

Что известно о войне между Цукербергом и Маском

22 июня Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, что " готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ на это Цукерберг обнародовал пост, в котором попросил отправить ему адрес предстоящего боя. Накануне потасовки мужчины также обсудили, кто каким спортом занимается.

После этого модель и диетология Мэй Маск, мать миллиардера и владельца Twitter отреагировала на решение сына подраться в клетке. Она запретила ему сразиться с Цукербергом.

Впоследствии Маск заявил , что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.

После недавнего заявления главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о готовности к "поединку в клетке", основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг предложил провести бой 26 августа. Первый ответил, что ему может понадобиться операция.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в пятницу, 11 августа, заявил , что договорился с итальянскими властями о месте проведения боя с основателем и генеральным директором Meta Марком Цукербергом.

Мир
Илон Маск
США
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