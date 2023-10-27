Цукерберг утверждает, что количество пользователей Threads достигло почти 100 млн. в месяц

Об этом пишет The Verge .

"Прошло три месяца, и я очень доволен траекторией", - сказал Цукерберг.

"Сейчас мы подошли к точке, когда собираемся сосредоточиться на дальнейшем развитии сообщества. Из того, что мы можем сказать, людям это нравится", - добавил он.

Бизнесмен напомнил, что создал приложение в качестве конкурента X (Twitter).

"Я долго думал, что должна быть программа для публичных разговоров на миллиард людей, которая будет немного позитивнее", - сказал Цукерберг.

"Я думаю, что если мы будем продолжать это еще несколько лет, то, я думаю, у нас есть хорошие шансы достичь нашего видения", – добавил он.

Что известно о Threads

6 июля компания Meta запустила приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн. пользователей.

В настоящее время он доступен более чем в 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android.

Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь. Позже туда также добавили вкладку с репостами .

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