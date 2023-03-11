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Цукерберг против Маска: Meta планирует создать конкурента Twitter, - CNN

11 мартa, 2023 суббота
01:23
Технологии

Материнская компания Facebook Meta рассматривает возможность создания новой, отдельной платформы для обмена текстовыми обновлениями, которая может потеснить Twitter

Об этом пишет CNN со ссылкой на комментарий представителя Meta.

"Мы считаем, что есть возможность создать отдельное пространство, где создатели и общественные деятели смогут обмениваться своевременными обновлениями о своих интересах", - заявил спикер компании.

Представитель Meta не упоминал Twitter, но CNN считает, что новая платформа может стать самым громким новым претендентом на место Twitter, потерпевшего неудачи под руководством Илона Маска.

Платформа, о планах по которой ранее сообщали Platformer и MoneyControl, будет децентрализована, то есть пользователи смогут создавать различные серверы или сообщества, каждая со своими правилами, а не одну центральную платформу, контролируемую Meta. Концепция сродни Reddit или Discord, но отличается от того, как функционируют другие платформы Meta.

"Если бы новая платформа Meta была децентрализованной, она могла бы позволить третьим сторонам создавать приложения и функции на платформе, что потенциально дало бы пользователям больше возможностей, чем может создать сама Meta", – отмечает CNN.

Проект под кодовым названием P92 находится на ранней стадии, и его возглавляет руководитель Instagram Адам Моссери, сообщает Platformer.

Meta отказалась комментировать что-либо, кроме своего заявления, в том числе в ответ на вопрос о потенциальных возможностях новой платформы или графике ее запуска.

За последние месяцы ряд новых платформ попытались заработать на том, что Twitter борется с частыми перебоями в работе, возвратом спорных пользователей и уменьшением количества рекламодателей. Многие из них имели ранний скачок пользователей после поглощения Twitter Илоном Маском, но с тех пор пытаются получить широкое признание.

Новый сервис от Meta может извлечь выгоду от большой базы пользователей других платформ компании, включая два миллиарда человек, которые ежедневно пользуются Facebook.

Планы по новой платформе появились на фоне того, что Meta также изменяет стратегию для своих старых платформ, делая упор на видео и рекомендованном контенте, чтобы лучше конкурировать с TikTok.

Ранее глава Facebook Том Элисон сообщил CNN, что приложение тестирует реинкорпорацию обмена сообщениями, чтобы пользователям не нужно было переходить в отдельное приложение, чтобы поделиться контентом, который они нашли в Facebook.

Илон Маск
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