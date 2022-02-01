Цукерберг продал криптовалютный проект Diem за $182 млн
Криптовалютный проект Diem Association, начатый компанией Meta Марка Цукерберга, объявил о продаже своей интеллектуальной собственности банку Silvergate Capital Corporation
Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.
Отмечено, что активы проданы за $182 млн.
Silvergate получает активы Diem, включая инфраструктуру для разработки и работы платежной сети на основе блокчейна.
"Одним из наших главных приоритетов при разработке платежной сети Diem было создание средств контроля для защиты от злоупотреблений со стороны незаконных субъектов. В Соединенных Штатах один из высокопоставленных регуляторов сообщил нам, что Diem - это лучший проект стабильных монет, который видело правительство США", - говорится в заявлении генерального директора Diem Стюарта Леви.
По словам нового владельца, Diem два года работал в режиме предварительного запуска и показал высокое качество безопасности и надежности.
"Несмотря на то что мы получили положительные отзывы по существу дизайна сети, однако в результате нашего диалога с федеральными регуляторами стало ясно, что проект не может двигаться дальше", - сказал Леви.
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