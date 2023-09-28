Цукерберг представил очки с ИИ: могут делать стримы в facebook и instagram
Генеральный директор Meta Platforms Марк Цукерберг в среду представил новое поколение умных очков Ray-Ban, которые могут делать трансляции непосредственно в facebook и instagram.
Об этом сообщает Reuters.
Цукерберг заявил, что новое поколение умных очков Ray-Ban (ESLX.PA) от Meta поступит в продажу 17 октября. Они будут стоить $299.
Устройство будет оснащено новым ассистентом Meta AI и сможет транслировать то, что видит пользователь, в прямом эфире непосредственно в facebook и instagram, что является достижением по сравнению с предыдущим поколением гаджета, который мог делать только фотографии.
Цукерберг также представил первые продукты компании с генеративным ИИ, включая чат-бот Meta AI, который может генерировать как текстовые ответы, так и фотореалистичные изображения.
Meta AI также будет встроен в очки в формате помощника, начиная с бета-версии в США. Обновление программного обеспечения, запланированное на следующий год, даст ассистенту возможность идентифицировать места и объекты, которые видят люди, а также вести языковой перевод. По словам Цукерберга, у чат-бота будет доступ к информации в режиме реального времени благодаря партнерству с поисковой системой Bing от Microsoft.
По его словам, компания также создает платформу, которую можно использовать для создания собственных ботов с искусственным интеллектом, которые будут иметь профили в instagram и facebook и со временем появятся как аватарки в метапространстве.
- Напомним, 21 сентября Meta представила свой обновленный логотип, который, хоть и имеет много общего с предыдущим, но имеет ряд изменений.
- Также Meta рассмотрит внедрение платных версий в Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе.
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