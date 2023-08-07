Цукерберг предложил дату поединка с Маском
После недавнего заявления главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о готовности к "поединку в клетке", основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг предложил провести бой 26 августа
Об этом он написал в Threads.
"Я готов сегодня. Я предложил 26 августа, когда он впервые бросил вызов, но не подтвердил", – заявил предприниматель.
Цукерберг добавил, что предстоящее потенциальное сражение с Илоном Маском "не перехватывает у него дух".
Таким образом, основатель Facebook отреагировал на пост владельца Twitter об активной подготовке к предстоящему поединку.
"Поднимаю тяжести в течение дня, готовлюсь к бою. У меня нет времени заниматься, поэтому я просто привожу их на работу", - написал Маск.
Что известно о войне между Цукербергом и Маском
22 июня Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, что "готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ на это Цукерберг обнародовал пост, в котором попросил отправить ему адрес предстоящего боя. Накануне потасовки мужчины также обсудили, кто каким спортом занимается.
После этого модель и диетология Мэй Маск, мать миллиардера и владельца Twitter отреагировала на решение сына подраться в клетке. Она запретила ему сразиться с Цукербергом.
Позже Маск заявил, что предложенный им бой в клетке с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X.
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