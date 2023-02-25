Цукерберг анонсировал запуск искусственного интеллекта от Meta
Гендиректор Meta Марк Цукерберг анонсировал запуск языковой модели LLaMA, базирующейся на искусственном интеллекте и предназначенной для продвижения работ исследователей
Об этом он сообщил на фейсбуке .
"Сегодня мы выпускаем новую современную обширную языковую модель под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свои работы", – написал Цукерберг.
Он добавил, что LLaMA показала перспективы в генерировании текстов, разговорах, обобщении письменного материала. Также она была успешна и в более сложных задачах, таких, как решение математических теорем или прогнозирование структур белка.
Также Цукерберг отметил, что Meta придерживается открытой модели исследования. Он добавил, что LLaMA сделают доступным для исследователей искусственного интеллекта.
- 20 февраля стало известно, что Meta тестирует платный пакет подписки для Facebook и Instagram, в который входит подтверждение аккаунта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное