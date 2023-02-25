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Цукерберг анонсировал запуск искусственного интеллекта от Meta

25 февраля, 2023 суббота
10:04
Технологии

Гендиректор Meta Марк Цукерберг анонсировал запуск языковой модели LLaMA, базирующейся на искусственном интеллекте и предназначенной для продвижения работ исследователей

Об этом он сообщил на фейсбуке .

"Сегодня мы выпускаем новую современную обширную языковую модель под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свои работы", – написал Цукерберг.

Он добавил, что LLaMA показала перспективы в генерировании текстов, разговорах, обобщении письменного материала. Также она была успешна и в более сложных задачах, таких, как решение математических теорем или прогнозирование структур белка.

Также Цукерберг отметил, что Meta придерживается открытой модели исследования. Он добавил, что LLaMA сделают доступным для исследователей искусственного интеллекта.

  • 20 февраля стало известно, что Meta тестирует платный пакет подписки для Facebook и Instagram, в который входит подтверждение аккаунта.
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