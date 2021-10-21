ЦСКА - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги конференций
Сегодня, 21 октября, в 3-м туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет против болгарского ЦСКА
Луганская команда играет в группе C Лиги конференций. "Заря" после поражения "Роме" (0: 3) и "Бодо-Глимт" (1: 3) в 1-м туре, имеет 0 баллов и занимает в таблице группы C последнее место.
Итальянская "Рома" с двумя победами идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", у них 4 балла. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт.
В 3-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится сегодня, 21 октября.
Лига конференций
3-й тур
Двадцать первое октября
ЦСКА (София, Болгария) - "Заря" (Украина)
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".
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