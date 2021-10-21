Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт ЦСКА - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги конференций

ЦСКА - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги конференций

21 октября, 2021 четверг
08:00
Спорт "Зоря"

Сегодня, 21 октября, в 3-м туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет против болгарского ЦСКА

Луганская команда играет в группе C Лиги конференций. "Заря" после поражения "Роме" (0: 3) и "Бодо-Глимт" (1: 3) в 1-м туре, имеет 0 баллов и занимает в таблице группы C последнее место.

Итальянская "Рома" с двумя победами идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", у них 4 балла. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт.

В 3-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится сегодня, 21 октября.

Лига конференций

3-й тур

Двадцать первое октября

ЦСКА (София, Болгария) - "Заря" (Украина)

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Лига Конференций
Читайте также:
Віктор Ляшко
20 октября, 2021 среда
Ляшко планирует уволить руководителя здравоохранения в Запорожье
ФІФА
20 октября, 2021 среда
Более 10 стран угрожают выйти из ФИФА в случае проведения ЧМ по футболу каждые 2 года, - AP
Збірна України з футзалу
19 октября, 2021 вторник
Украина и Россия попали в одну группу во время жеребьевки Евро-2022, УЕФА вмешался
Киев
+11
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.15
    Покупка 26.15
    Продажа 26.38
  • EUR
    Покупка 30.31
    Продажа 30.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
21 октября
08:12
коронавирус
Антирекорд: за сутки от коронавируса умерли 546 украинцев, выявлено более 22 тыс. новых случаев
07:58
вакцина
Документ о вакцинации или ПЦР-тест: в Украине начали действовать новые правила перевозок
07:39
ОБСЕ
Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ к мосту в Станице Луганской
07:19
Великобритания может продать Украине ракеты для кораблей ВМС, - СМИ
07:00
"Челси" - "Мальме"
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
00:07
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 3-го тура
2021, среда
20 октября
23:52
"Манчестер Юнайтед" перевернул игру и спасся от поражения "Аталанте" Малиновского в ЛЧ
23:00
рубль
НБУ запретит банкам зачислять российские рубли на депозиты физлиц
22:57
Определился худший игрок матча "Барселона" - "Динамо" в Лиге чемпионов
22:41
Прокуратура Грузии заявила, что Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктами
22:07
Санкции против России
Режиссер, продюсеры, актер: Минкульт добавил 7 человек в список угроз национальной безопасности
21:48
"Зальцбург" без проблем победил "Вольфсбург" в Лиге чемпионов
21:40
В Одесской области произошло массовое ДТП: погибли три человека, еще двенадцать госпитализированы
21:35
"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов
21:35
Обновлено
"Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:18
деоккупация Крыма
Оккупанты запретили жителям Крыма старше 65 лет выходить из домов и отменили их транспортные льготы
20:46
Главреда Bild, который критиковал Путина и Меркель, освободили от должности после сообщений о его отношениях с сотрудницей
19:59
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины
Суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене
19:40
Йенс Столтенберг
"РФ захватывала территории, вмешивалась в демократические процессы": Столтенберг обвинил РФ в ухудшении отношений с НАТО
19:25
"Спартак"- "Лестер"
Английский "Лестер" совершил фантастический камбэк в матче против "Спартака" в Лиге Европы
19:00
Били мужчину металлическим ломом по голове: двум столичным полицейским объявили подозрение в превышении полномочий
19:00
В России объявили нерабочую неделю из-за вспышки коронавируса
18:45
"Барселона" - "Динамо": составы команд на матч Лиги чемпионов
18:41
полиция карантин
Четырем украинским областям поручили усилить карантин
18:19
Врачи США впервые успешно пересадили человеку почку, выращенную в теле свиньи
18:12
сепар
Россияне в зоне ООС применили запрещенное оружие и ранили украинского военного
18:00
школа столовая
В Украине у 10% работников пищеблоков садов и школ обнаружили стафилококк, - МЗ
17:59
ФК "Карпати" Галич
Батько наш Бандера, - ФК "Карпаты" поддержал популярный флешмоб. Видео
17:41
G7
"Шаг вперед в укреплении антикоррупционных институтов": послы G7 приветствовали принятие закона о статусе НАБУ
17:34
Наталья Диденко
К украинцам идут порывистый ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко
17:30
Свитолина неожиданно проиграла на Канарах в матче, который прервали из-за темноты
17:08
карантин
В Киеве вырастут цены на проезд в общественном транспорте, - КГГА
16:56
"Барселона U-19" - "Динамо U-19"
"Барселона" и "Динамо" сыграли вничью в юношеской Лиге УЕФА
16:53
Укрзализныця
COVID-сертификат в общественном транспорте: Шмыгаль уточнил новые правила пассажирских перевозок
16:49
карантин
Сумщина перейдет в "красную" зону карантина с 23 октября
16:39
"Диснейленд Холокоста", который финансирует Россия, будоражит страх и подозрения в Украине
16:37
газ
Украина предложила свои подземные хранилища для хранения страхового запаса газа стран ЕС
16:25
Ломаченко первым из украинских спортсменов набрал 2 млн подписчиков в Instagram
16:25
Шмигаль
Шмыгаль объяснил необходимость введения чрезвычайного положения в ряде областей из-за отсутствия газа
16:20
Зеленский
"Я давлю уже на всех - олигархов, бизнес, Барчук": Зеленский отреагировал на заявление телеведущей о давлении со стороны ОПУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV