ЦСКА - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги конференций

Луганская команда играет в группе C Лиги конференций. "Заря" после поражения "Роме" (0: 3) и "Бодо-Глимт" (1: 3) в 1-м туре, имеет 0 баллов и занимает в таблице группы C последнее место.



Итальянская "Рома" с двумя победами идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", у них 4 балла. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт.



В 3-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится сегодня, 21 октября.



Лига конференций



3-й тур



Двадцать первое октября



ЦСКА (София, Болгария) - "Заря" (Украина)



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo

30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".

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