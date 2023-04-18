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OPINION

ЦРУ: сохранение для России статуса кво не предусматривается

Алексей Голобуцкий
18 апреля, 2023 вторник
10:01
Мнение Алексей Голобуцкий

Однозначная ставка на результаты контрнаступления свидетельствует, что Белый дом, хоть и надеется на формирование фронды в Москве, но не слишком на это рассчитывает

Директор ЦРУ Уильям Бернс на круглом столе Baker Institute о перспективах войны с Россией: "Сегодня наша оценка состоит в том, что Путин не готов к переговорам. Он верит, что он может сломать украинцев и европейцев, что американцы имеют дефицит внимания к Украине, и он верит, что для него Украина значит больше, чем для Запада. Все это — ошибочное понимание. Сегодня только прогресс ВСУ на фронте создаст основу для серьезных переговоров. И сегодня мы хотим, чтобы Путин понял, что он не только не сможет продвинуться дальше Украине, а через несколько месяцев рискует потерять уже занятое".

Интересное заявление. "Путин не готов к переговорам"? При том, что Лукашенко регулярно несколько дней транслирует требование Путина начать переговоры. Итак, слова Бернса являются сокращенным тезисом: не "Путин не готов к переговорам" - а "Путин не готов к переговорам в нужном нам ключе, с нужными нам результатами".

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Когда Путин "будет готов" по критериям США? Здесь позиция заявлена полная, без сокращений и намеков: "Лишь прогресс ВСУ на фронте создаст основу для серьезных переговоров".

Есть даже версия, что этот тезис – своего рода ультиматум всем, кто вдруг будет пытаться пропихнуть мирные переговоры и какие-то договоренности с Кремлем к результатам контрнаступления ВСУ (а таких хватает и в Европе, и в остальном мире – та же старая продажная шкура Лула да Силва, не менее скользкий и безнравственный Папа Франческо, Орбан, часть румынских политиков...). США явно застолбили и определение условий, и роль модератора за собой, как и формулирование условий мирных договоренностей.

На затягивание процесса США тоже очевидно не настроены: следующий год у них избирательный, политическим элитам будет не до Украины и даже не до России (которая гарантированно попытается снова влезть в американские избирательные процессы)

Однако на затягивание процесса США тоже очевидно не настроены: следующий год у них избирательный, политическим элитам будет не до Украины и даже не до России (которая гарантированно попытается снова влезть в американские избирательные процессы). Это чревато тем, что роль модератора процессов определения обновленного европейского геополитического ландшафта может попытаться перехватить кто-нибудь другой. А это не отвечает стратегическим интересам США как глобального лидера.

Кроме того, Бернс полностью отверг весь массив пропагандистских тезисов серии "США устали от Украины": внимания и усилий Америки будет ровно столько, сколько нужно для победы и преломления России.

Бернс полностью отверг весь массив пропагандистских тезисов серии "США устали от Украины": внимания и усилий Америки будет ровно столько, сколько нужно для победы и преломления России

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Достаточно демонстративный акцент лично на Путине в негативном ключе — тоже довольно прозрачный намек. Намекают прежде всего российским элитам: к вам будет гораздо более мягкое отношение и у вас будут гораздо меньше проблем, если вы вместе будете действовать без Путина. То есть, в Белом доме все еще не потеряли надежду на более активную позицию российских элит и на "фактор табакерки". И рассчитывают на создание любой "фронды" - в том числе и как партнера в будущих переговорах, и как власти в будущей обезвреженной России (вероятно фрагментированной).

С другой стороны, однозначная ставка на результаты контрнаступления свидетельствует, что Белый дом, хоть и надеется на формирование фронды в Москве, но не слишком на это рассчитывает. И основной вариант плана основан именно на силовом диктате побед ВСУ. Союзники на этой основе втолкнут Россию в те рамки, которые им выгодны, а внутрироссийские процессы вполне могут так и оставить на откуп собственно российским элитам. "Делайте что хотите в своем вольере".

Итог: выступление директора ЦРУ достаточно четко обозначило позицию Америки по развитию ситуации на нашем континенте. И победы России – или сохранение ею статус-кво – там не предвидится.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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