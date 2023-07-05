Об этом говорится в расследовании от Newsweek.

Отмечается, что издание в течение 3 месяцев общалось с экспертами и представителями разведки, однако ни ЦРУ, ни правительства Украины и России официальные комментарии по этому поводу не предоставили.

Эксперты отмечают, что эта война уникальна тем, что США поддерживают Украину, не находясь в состоянии войны с Россией.

"Таким образом, многое из того, что делает Вашингтон для помощи Украине, держится в тайне, и многое из того, что обычно должна делать армия США, выполняет ЦРУ", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, издание подчеркивает, что ЦРУ выполняет ограничения, наложенные Байденом, и не вступает в прямой конфликт с РФ, а его агенты не участвуют в поле боя.

"Это сложный акт балансировки - ЦРУ очень активно участвует в войне, но не противоречит главному обещанию администрации Байдена, которое заключается в том, что на поле боя нет американских солдат", - заявил анонимный сотрудник разведки.

Кроме того, отмечается, что ЦРУ пришлось убедить некоторые страны принять условия США.

"Некоторые из этих стран были готовы пойти на больший риск, чем Белому дому удобно. Другие, включая некоторых соседей Украины, не полностью разделяют американский и украинский пыл, не пользуются единодушной общественной поддержкой в своих антироссийских усилиях и не хотят противостоять Путину", - пишет издание.

СМИ утверждает, что агенты ЦРУ "обращались к соседям Украины, чтобы лучше понять Путина и Зеленского и его администрацию".

Сотрудники ЦРУ посещали Украину, чтобы помочь в работе с новым оружием и системами, но операции агентства всегда проводились так, чтобы не вступать в прямой конфликт с РФ.

"ЦРУ действовало в Украине по строгим правилам и с ограничением по количеству персонала, который может находиться в стране в любое время", – говорит анонимный чиновник.

Newsweek не смог установить точное количество сотрудников ЦРУ в Украине, но источники предполагают, что оно составляет менее 100 человек в ходе одной операции.

Эксперты по разведке заявили, что российская разведка в Украине очень активна, так что почти все, чем США делятся с нашей страной, также попадает в спецслужбы РФ. Многие российские шпионы также собирают информацию в Европе.

"Значительную часть нашего времени занимает поиск российских проникновений в иностранные правительства и разведывательные службы. Нам удалось обнаружить российских шпионов в украинском правительстве и армии, а также в других точках цепи поставок", - утверждает анонимный представитель разведки.