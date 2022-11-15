ЦПИ призвал не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Юге
Враг тщательно фильтрует наше информационное поле, чтобы получить информацию, которая поможет ему во время боевых действий
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины! Центр противодействия дезинформации обращается к гражданскому населению, журналистам и лидерам общественного мнения: мы воюем против коварного врага, тщательно фильтрующего наше информационное поле в надежде получить информацию, которая поможет ему во время боевых действий", – говорится в сообщении.
Перед тем, как что-то написать или сказать, в ЦПИ просят взвешивать каждое слово, чтобы не навредить нашим защитникам и не создать инфоповод для пропаганды РФ. Распространяя информацию, в ЦПД советуют соблюдать следующие правила:
- Не транслируйте перемещение украинских военных
- Не снимайте места обстрелов и ПВО
- Ожидайте официальных комментариев военного командования
- Тщательно проверяйте информацию через официальные источники
"Призываем не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Юге Украины!", – отмечают в Центре.
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