Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины! Центр противодействия дезинформации обращается к гражданскому населению, журналистам и лидерам общественного мнения: мы воюем против коварного врага, тщательно фильтрующего наше информационное поле в надежде получить информацию, которая поможет ему во время боевых действий", – говорится в сообщении.

Перед тем, как что-то написать или сказать, в ЦПИ просят взвешивать каждое слово, чтобы не навредить нашим защитникам и не создать инфоповод для пропаганды РФ. Распространяя информацию, в ЦПД советуют соблюдать следующие правила:

Не транслируйте перемещение украинских военных

Не снимайте места обстрелов и ПВО

Ожидайте официальных комментариев военного командования

Тщательно проверяйте информацию через официальные источники

"Призываем не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Юге Украины!", – отмечают в Центре.

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