ЦПИ назвал основной нарратив России, который 9 ноября продвигают пропагандисты

Об этом сообщает официальный telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

"Вашингтон может сократить военную помощь Киеву из-за общественного давления", - пишут пропагандисты о якобы прекращении поддержки от США.

В ЦПД же отмечают, что на самом деле США предоставили больше оружия, финансовой поддержки и другой помощи, чем все остальные союзники по НАТО. В общей сложности речь идет о более чем $60 млрд с февраля.

"Политики, выступавшие с заявлениями о сокращении поддержки, аргументируют свое решение тем, что их союзники по НАТО совсем не так активны в поддержке Украины на практике. И именно нарратив о фокусировании внимания на внутренних проблемах в США и помог республиканцам набрать большинство в Конгрессе. Нельзя сказать, что все кардинально изменится с приходом Республиканской партии, учитывая, что большинство республиканцев до сих пор поддерживают помощь Украине", - пишет Центр противодействия дезинформации.

Известно, что в настоящее время объявляются результаты промежуточных выборов в США. В палате представителей на промежуточных выборах в США лидирует Республиканская партия. По предварительным данным, в палату представителей по состоянию на 14:43 (по Киеву) проходят 199 республиканцев и 173 демократа. Общее количество мест в палате представителей – 435.

В настоящее время идет борьба в Сенате. Если демократы потеряют контроль, республиканцы смогут заблокировать повестку дня президента Джо Байдена. Известно, что по состоянию на 14:43 по Киеву в Сенат проходят 47 республиканцев и 46 демократов.

Одна из ключевых гонок за контроль над Сенатом проходит в Неваде. Там сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто с небольшим отрывом отставала от своего оппонента-республиканца Адама Лаксальта.

Официальные органы штата прогнозируют, что определение окончательного результата может занять несколько дней, поскольку они завалены тысячами бюллетеней, отправленных по почте, и для их подсчета понадобится время.

8 ноября в США начались промежуточные выборы в конгресс. Накануне Джо Байден предупредил, что победа республиканцев может ослабить демократические институты страны. В то же время, бывший президент Дональд Трамп намекнул, что на следующей неделе сделает "большое заявление".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb