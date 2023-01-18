Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Сообщается, что в фейковых публикациях говорится об эвакуации всего персонала и пациентов городской больницы №2 в городе Днепр.

По легенде рашистов, позже в это медицинское учреждение массово заносили ящики со взрывчаткой.

"Подобные провокации звучат особенно резко после попадания российской ракеты в многоэтажку Днепра", - отметили в пресс-службе.

Именно благодаря публикации фейковых заявлений о возможных взрывах, российские захватчики готовят для себя так называемое информационное алиби, чтобы скрывать будущие преступления в Украине, а также обострить панические настроения населения.

Ранее Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 17 января.

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