ЦПД: Роспропаганда распространяет фейки о якобы подготовке взрыва в больнице Днепра
Центр противодействия дезинформации обнаружил новую дезинформацию российских пропагандистов о якобы подготовке взрыва в медицинском заведении в городе Днепр
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Сообщается, что в фейковых публикациях говорится об эвакуации всего персонала и пациентов городской больницы №2 в городе Днепр.
По легенде рашистов, позже в это медицинское учреждение массово заносили ящики со взрывчаткой.
"Подобные провокации звучат особенно резко после попадания российской ракеты в многоэтажку Днепра", - отметили в пресс-службе.
Именно благодаря публикации фейковых заявлений о возможных взрывах, российские захватчики готовят для себя так называемое информационное алиби, чтобы скрывать будущие преступления в Украине, а также обострить панические настроения населения.
- Ранее Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 17 января.
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