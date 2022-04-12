ЦПД рассказал о новых фейках от российской пропаганды
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов", которые российская пропаганда обнародовала в течение 11 апреля.
Об этом ЦПИ сообщает в Телеграмме.
Так, по данным Центра, один из представителей России в Организации Объединенных Наций Полянский заявил, что РФ передала ООН информацию "о постановочном обнаружении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом для дальнейшей дискредитации армии РФ". ЦПИ предостерегает: это заявление является манипуляцией.
Пропаганда РФ также продолжает распространять фейковую информацию об уничтожении словацких ЗРК С-300, несмотря на наличие официального заявления Премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера.
Еще Россия планирует запустить дезинформативную кампанию о "сдаче украинских солдат в плен вместе с оружием от союзников".
Кроме того, Минобороны РФ распространяет фейк, что "украинские боевики пытают мирных жителей Славянска, поводом для чего пророссийские взгляды людей". В то же время враг отмечает, что "жители города считаются ненадежными в политическом отношении".
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