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ЦПД предупредил украинцев о новом нарративе российской пропаганды

3 августа, 2022 среда
18:37
война с Россией

Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев об основном нарративе, который сегодня, 3 августа, продвигают российские пропагандистские СМИ

Об этом сообщает facebook Центра противодействия дезинформации.

"Инициатива США по признанию России спонсором терроризма может повлечь за собой разрыв дипломатических отношений". Данный нарратив озвучила спикер МИД РФ М. Захарова и цитаты из ее брифинга сразу подхватили пропагандисты страны-агрессора. Подобные заявления дают понять, что Кремль боится официального принятия решения и прибегает к прямым угрозам", - пишет ЦПД.

В Центре при СНБО также отметили, что выступает с подобными заявлениями не высшее руководство РФ, а ответственность перекладывают на пресс-секретарья МИДа, которая не впервые в эфире угрожает или публично оскорбляет.

"Видим волнение и страх российского руководства перед клеймом государства-спонсора терроризма, которое еще больше изолирует оккупантов от цивилизованного мира", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

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Мир
Россия
Мария Захарова
США
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