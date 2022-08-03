Об этом сообщает facebook Центра противодействия дезинформации.

"Инициатива США по признанию России спонсором терроризма может повлечь за собой разрыв дипломатических отношений". Данный нарратив озвучила спикер МИД РФ М. Захарова и цитаты из ее брифинга сразу подхватили пропагандисты страны-агрессора. Подобные заявления дают понять, что Кремль боится официального принятия решения и прибегает к прямым угрозам", - пишет ЦПД.

В Центре при СНБО также отметили, что выступает с подобными заявлениями не высшее руководство РФ, а ответственность перекладывают на пресс-секретарья МИДа, которая не впервые в эфире угрожает или публично оскорбляет.

"Видим волнение и страх российского руководства перед клеймом государства-спонсора терроризма, которое еще больше изолирует оккупантов от цивилизованного мира", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

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