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Война с Россией: хроника
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ЦПД дал 7 советов, как помочь ребенку преодолеть перемещение во время войны

13 мартa, 2022 воскресенье
06:11
война с Россией

В Центре противодействия дезинформации дали 7 советов для родителей, сталкивающихся с проблемами при переезде с ребенком

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Как обращаться с детьми в пути во время войны:

  • Проговорите, по возможности, куда вы едете и почему. Озвучивайте станции во время дороги. Ребенок будет чувствовать, что ситуация находится под контролем.
  • Предложите взять в дорогу любимую игрушку, вещь, предмет. Это даст чувство связи с домом.
  • Проговорите правила поведения в пути (на блокпостах вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из машины/автобуса).
  • Важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет.
  • Научите ребенка проговаривать эмоции звуками и через тело. Например, вытащить руки, сжать кулаки, крепко зажмуриться от злости.
  • Помогайте овладевать усталостью. Чтобы переключить внимание, предложите ребенку играть в игры.
  • Заботьтесь о себе. Забота о себе – это забота и о ваших детях.

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эвакуация
русская агрессия
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