ЦПД дал 7 советов, как помочь ребенку преодолеть перемещение во время войны
В Центре противодействия дезинформации дали 7 советов для родителей, сталкивающихся с проблемами при переезде с ребенком
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Как обращаться с детьми в пути во время войны:
- Проговорите, по возможности, куда вы едете и почему. Озвучивайте станции во время дороги. Ребенок будет чувствовать, что ситуация находится под контролем.
- Предложите взять в дорогу любимую игрушку, вещь, предмет. Это даст чувство связи с домом.
- Проговорите правила поведения в пути (на блокпостах вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из машины/автобуса).
- Важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет.
- Научите ребенка проговаривать эмоции звуками и через тело. Например, вытащить руки, сжать кулаки, крепко зажмуриться от злости.
- Помогайте овладевать усталостью. Чтобы переключить внимание, предложите ребенку играть в игры.
- Заботьтесь о себе. Забота о себе – это забота и о ваших детях.
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