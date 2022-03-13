ЦПД дал 7 советов, как помочь ребенку преодолеть перемещение во время войны

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.



Как обращаться с детьми в пути во время войны:

Проговорите, по возможности, куда вы едете и почему. Озвучивайте станции во время дороги. Ребенок будет чувствовать, что ситуация находится под контролем.

Предложите взять в дорогу любимую игрушку, вещь, предмет. Это даст чувство связи с домом.

Проговорите правила поведения в пути (на блокпостах вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из машины/автобуса).

Важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет.

Научите ребенка проговаривать эмоции звуками и через тело. Например, вытащить руки, сжать кулаки, крепко зажмуриться от злости.

Помогайте овладевать усталостью. Чтобы переключить внимание, предложите ребенку играть в игры.

Заботьтесь о себе. Забота о себе – это забота и о ваших детях.

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