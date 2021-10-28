ЦОЗ: пластиковые прозрачные маски, которые надевают работники сферы обслуживания, не являются средством защиты
В Центре общественного здоровья заявили, что защитные маски из прозрачного пластика, используемые сотрудниками сферы общественного питания и обслуживания вместо обычных медицинских масок, не считаются средством индивидуальной защиты
Об этом передает пресс-служба ЦОЗ.
"Прозрачные пластиковые защитные маски из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты, потому что лишь частично закрывают лицо на уровне рта, а потому их использование подвергает опасности и пользователя, и окружающих", – говорится в сообщении.
Как отмечается, пластиковые маски не относятся к средствам индивидуальной защиты.
"Они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков", – говорится в сообщении.
Специалисты призывают использовать "правильные" маски, закрывающие рот и нос, а также продолжать использовать их даже после получения полного курса вакцинации от коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное