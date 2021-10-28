ЦОЗ: пластиковые прозрачные маски, которые надевают работники сферы обслуживания, не являются средством защиты

Об этом передает пресс-служба ЦОЗ.

"Прозрачные пластиковые защитные маски из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты, потому что лишь частично закрывают лицо на уровне рта, а потому их использование подвергает опасности и пользователя, и окружающих", – говорится в сообщении.

Как отмечается, пластиковые маски не относятся к средствам индивидуальной защиты.

"Они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков", – говорится в сообщении.

Специалисты призывают использовать "правильные" маски, закрывающие рот и нос, а также продолжать использовать их даже после получения полного курса вакцинации от коронавируса.

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