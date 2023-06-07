Цой – мертв
Несколько дней назад я записал небольшое видео для TikTok. О Цое
Вернее, о том, как россияне используют его в нынешней войне против Украины. Я сказал тогда, что Цой — советская прошивка, позволяющая россиянам держать его фанатов в одном музыкальном поле.
С тех пор я получил несколько сотен комментариев. Большинство из них – из Украины. Большинство из них о том, что Цой наше все. Был, есть и будет. Люди моего возраста вопили: "Ты кто такой, чтобы говорить о Цое?!".
Цой — советская прошивка, позволяющая россиянам держать его фанатов в одном музыкальном поле
Я человек, который рос на музыке конца 80-х, в том числе и на песнях Цоя. Пик его карьеры пришелся на мою молодость. И да, мне приятно вспомнить те времена. Но Цоя больше не слушаю. Я ничего не хочу иметь общего с россиянами.
Мои хейтеры пишут: "Цой — кореец, он жил в СССР". Но ведь Россия, а не Украина, считала и считает его своим.
Об авторе. Сергей Руденко, журналист
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