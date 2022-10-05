Цивилизованный мир знает, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, - Энергоатом о попытках РФ подчинить станцию
Энергоатом ответил на попытки РФ подчинить Запорожскую атомную электростанцию - Украина и цивилизованный мир знают, что, несмотря ни на что, управление остается нашим
Об этом информирует в телеграме Энергоатом .
"Никчемные решения Росатома по созданию общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" с юридическим адресом в Москве являются агонией воображаемого сумасшедшего мира страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний", - комментируют в Энергоатоме.
В ведомстве отмечают, что рашисты также пытаются перетащить украинских атомщиков, более 7 месяцев работающих в российской оккупации и обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность Украины и Европы.
"Украина и весь цивилизованный мир знают, что Запорожская АЭС продолжит работу в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме", - добавляют в сообщении.
- 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .
- 26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
- 30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.
- Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.
- Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.
- Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.
- Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.
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