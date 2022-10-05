Об этом информирует в телеграме Энергоатом .

"Никчемные решения Росатома по созданию общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" с юридическим адресом в Москве являются агонией воображаемого сумасшедшего мира страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний", - комментируют в Энергоатоме.

В ведомстве отмечают, что рашисты также пытаются перетащить украинских атомщиков, более 7 месяцев работающих в российской оккупации и обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность Украины и Европы.

"Украина и весь цивилизованный мир знают, что Запорожская АЭС продолжит работу в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме", - добавляют в сообщении.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .

26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.

Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

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