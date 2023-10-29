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Цитирование фрагментов сообщений и цвет аккаунта: Телеграм выпустил обновление

29 октября, 2023 воскресенье
16:38
Технологии

Телеграм выпустил новое большое обновление – теперь пользователи могут отвечать на фрагменты сообщений, изменять цвет аккаунта и редактировать вид ссылок

Об этом говорится в официальном представительстве Телеграма.

Ответы на сообщение

Теперь пользователи могут цитировать фрагменты любого сообщения – при нажатии на цитату фокус перемещается на точное место в оригинальном сообщении.

"Telegram ввел возможность ответов в 2015 году, впервые предоставив людям интуитивно понятный способ ориентироваться в сложных разговорах в чатах. Каждое приложение для обмена сообщениями приняло стандарт Telegram, и сегодня мы продолжаем расширять границы", - комментирует мессенджер.

Отныне ответы можно также отправлять в другие чаты, если вы хотите ответить лично или перенести обсуждение в другую группу или канал. В таком случае, коснувшись ответа из другого чата, вы откроете сообщение в исходном чате, если к нему есть доступ.

Форматирование цитат

Кроме цитирования других, пользователи могут теперь оформить в виде цитаты любое сообщение и делать несколько цитат в одном ответе.

Также, был изменен вид контекстного меню для большего удобства.

Гибкие предпоказы ссылок

Теперь пользователи могут настраивать вид предпоказа ссылок - можно изменить размер медиа, выбрать, предпоказ будет показываться над или под сообщением, а также указать, для какой ссылки показывать предпоказ, если их несколько.

Кроме того, открывать ссылку стало проще — теперь можно нажать где угодно в области предпоказа.

Premium-цвет аккаунта

Для пользователей Telegram Premium стал доступен выбор цвета или комбинации цветов для своего аккаунта.

"Это изменит цвет вашего имени во всех группах, а также цвета всех отправляемых ссылок и ответов на ваши сообщения. Кроме того, вы можете выбрать иконку, которая будет использоваться в узоре, создавая уникальный фон для ваших сообщений, когда другие цитируют или отвечают на ваши сообщения", - говорится в сообщении.

Чтобы настроить цвет аккаунта на Android, перейдите в Настройки > Настройки чата > Изменить цвет имени. На iOS перейдите в Настройки > Вид > Цвет имени.

Усовершенствованные истории

Видео в историях теперь можно перематывать вперед и назад, а для более ярких селфи стала доступна вспышка фронтальной камеры с гибкими настройками для теплоты и интенсивности.

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