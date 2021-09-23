Цитировал Путина русском, вспомнил покушение на Шефира, призвал, чтобы "кто-то покинул украинские территории": Зеленский на Генассамблее ООН

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В своем выступлении он затронул тему войны на Донбассе и аннексии Крыма.

"Мы благодарны, что пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины был включены в повестку дня Ассамблеи. Хотя как, оставаясь оккупированными, Крым и Донбасс могут исчезнуть с повестки дня? Это очевидно и не только нам. Я благодарю всех государств, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях, именно здесь, это очень важно, и многим другим, которые не стесняются, что Украина их друг, партнер, которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией ", - сказал Зеленский.

Далее он призвал оккупантов покинуть оккупированные территории, но не назвал к кому именно обращается.

"Счастье Украины могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы", - сказал президент.

Зеленский также добавил, что рассчитывает на международную поддержку в вопросе освобождения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он также сказал, что Россия заставляет граждан Украины принимать участие в выборах в свой парламент.

Зеленский сказал, что в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом. После этого он процитировал выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. Зеленский дал цитату Путина на русском языке.

"Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата, и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы ", - процитировал Путина Зеленский.

Президент также вспомнил ситуацию с пандемией коронавируса в мире. Зеленский намекнул, что распределение вакцин был несправедливым.

"Мы играли в равенство, мы играли в единое целое. Где одно дело - делить общие цели, другая - совместно делить вакцины. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса ", - сказал президент.

Также в своем выступлении Зеленский вспомнил покушение на своего первого помощника Сергея Шефира.

"Три часа ночи - десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив, к счастью, жизни водителя уже ничего не угрожает ", - сказал он.

Выступление Зеленского можно прочитать по этой ссылке .