Цитировал Путина русском, вспомнил покушение на Шефира, призвал, чтобы "кто-то покинул украинские территории": Зеленский на Генассамблее ООН
Президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В своем выступлении он затронул тему войны на Донбассе и аннексии Крыма.
"Мы благодарны, что пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины был включены в повестку дня Ассамблеи. Хотя как, оставаясь оккупированными, Крым и Донбасс могут исчезнуть с повестки дня? Это очевидно и не только нам. Я благодарю всех государств, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях, именно здесь, это очень важно, и многим другим, которые не стесняются, что Украина их друг, партнер, которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией ", - сказал Зеленский.
Далее он призвал оккупантов покинуть оккупированные территории, но не назвал к кому именно обращается.
"Счастье Украины могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы", - сказал президент.
Зеленский также добавил, что рассчитывает на международную поддержку в вопросе освобождения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он также сказал, что Россия заставляет граждан Украины принимать участие в выборах в свой парламент.
Зеленский сказал, что в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом. После этого он процитировал выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. Зеленский дал цитату Путина на русском языке.
"Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата, и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы ", - процитировал Путина Зеленский.
Президент также вспомнил ситуацию с пандемией коронавируса в мире. Зеленский намекнул, что распределение вакцин был несправедливым.
"Мы играли в равенство, мы играли в единое целое. Где одно дело - делить общие цели, другая - совместно делить вакцины. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса ", - сказал президент.
Также в своем выступлении Зеленский вспомнил покушение на своего первого помощника Сергея Шефира.
"Три часа ночи - десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив, к счастью, жизни водителя уже ничего не угрожает ", - сказал он.
Выступление Зеленского можно прочитать по этой ссылке .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.55
Покупка 26.55Продажа 26.76
-
EUR
Покупка 31.05Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное