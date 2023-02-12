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OPINION

Циничный социальный эксперимент "империя в XXI веке" закрывается

Петр Олещук
12 февраля, 2023 воскресенье
14:00
Мнение

Почему-то на Западе долго считали, что если дать питекантропу макбук, то он сразу станет программистом

На самом деле мы приближаемся к закрытию очередного колоссального "социального эксперимента", который, как и большинство предыдущих экспериментов, оказался совершенно нежизнеспособным.

Речь об эксперименте "архаическая империя" в XXI веке, олицетворенный клептократическим режимом "кремлевских старцев" и возглавляемое ими государство, обозначаемое двумя загадочными буквами - "РФ".

Собственно, всем давно известно, что империя очень архаичная и неэффективная модель организации общества, именно поэтому большинство из них распались до настоящего времени. То, что прекрасно работало столетие назад, уже не работает и работать не может.

Но долгое время в мире оставалось какое-то удивительно-ностальгическое чувство к одному атавизму прошлого, разместившемуся на одном крупнейшем куске Евразии. Когда большинство евразийских империй распались по итогам Первой мировой, именно эта единственная империя "пересобралась" на новых идеологических началах — еще более маниакальных, человеконенавистнических и шизофренических, но "пересобралась", и начала реализовывать идеологическую утопию.

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Когда же и эта утопия потерпела окончательный крах в конце XX века, то от империи отпали части, но сама она приостановила распад, и снова реорганизовалась. Теперь уже без всякого вразумительного идеологического базиса, концепции, устоев. Просто потому, что в этот "проект" изрядно вложились "западные партнеры", и начали покупать разнообразные ресурсы, щедро оплачивая их из собственных карманов.

Так империя снова почувствовала уверенность, и решила поиграть в начале XXI века в век XIX. А что еще от них ждать?

Почему-то на "Западе" долго считали, что если дать питекантропу макбук, то он сразу станет программистом, но питекантроп просто берет и приспосабливает "принадлежности" для своих нужд. Он не хочет быть программистом - он хочет убивать

Почему-то на "Западе" долго считали, что если дать питекантропу макбук, то он сразу станет программистом, но питекантроп просто берет и приспосабливает "принадлежности" для своих нужд. Он не хочет быть программистом – он хочет убивать.

А все почему? Потому что каждый раз что-то мешало историческому процессу. Сначала — фанатизм большевиков, впоследствии — жадность, лень и недальновидность западных политиков, которые вместо того, чтобы дать просто погибнуть империи, накачивали ее деньгами, "ножками Буша", и делали вид, что Ельцин - "демократ". Все, чтобы "страшный распад России" не случился. Но он состоится, потому что этот архаический организм все равно — атавизм в XXI веке и должен умереть. Но сейчас его смерть уже уносит сотни тысяч жизней, и никто не знает, сколько будет еще.

А в действительности все просто. Есть конгломерат народов, долгое время объединяемых грубой силой, принуждением и геноцидом. Ничего, кроме общего травматического опыта, их не объединяет. А еще их постоянно грабили, и сейчас грабят в сотни раз интенсивнее, потому что одна вещь – отбирать часть шкурок убитых животных, и другое – выкачивать все ресурсы. Экономические связи у них не столь сильные, а культурные условные. Ибо каковы культурные связи в обществе, которое намеренно держится на архаическом уровне?

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Эти все бараки, которые у нас так любят показывать, и которые являются привычной средой обитания для "благодарных подданных империи", они не от того, что у империи нет денег, они от того, что подданные должны постоянно попрошайничать, чтобы потом радостно бежать с автоматом за танками, согреваясь мыслями о возможности "где-то там" украсть стиральную машину.

Эти все бараки, которые у нас так любят показывать, и которые являются привычной средой обитания для "благодарных подданных империи", они не от того, что у империи нет денег, они от того, что подданные должны постоянно попрошайничать, чтобы потом радостно бежать с автоматом за танками, согреваясь мыслями о возможности "где-то там" украсть стиральную машину

Они должны быть тупыми, дикими и ограниченными, чтобы поддерживать эту адскую имперскую машину, но то, что они тупые, дикие и ограниченные — не дает шанса на выживание этой машины в XXI веке, когда на первый план выходит человеческий капитал, а также возможности, которые этот капитал дает.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: то, что поддерживает империю, то ее и уничтожает. И это парадокс, который невозможно одолеть. Можно только "заливать дыры" в конструкции безмерными потоками валюты. Эти потоки уменьшали противоречия, позволяя всей этой конструкции как-то существовать. Вот такой вот эксперимент — оставляем архаический конструкт в XXI веке, потому что просто не хочется разгребать последствия его распада.

И все было бы "прекрасно", если бы не простой факт, что в системе всеобщей деградации во главе не могут быть гении, а только такие же деграданты.

В системе общей деградации во главе не могут быть гении, а только такие же деграданты

Сила бункерного деда в том, что он идеально деградированный лидер деградированного организма. Старый болван, явно не читавший книг десятилетиями, отвратительная карикатура на человека, носитель идеально-тупого чувства юмора, идейный людоед и принципиальный идиот. Вот он идеальный лидер для своей системы.

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А еще он искренне позволяет быть идиотами и людоедами всем вокруг. Хочешь писать доносы? Пожалуйста! Хочешь идти убивать людей? - Куча вариантов! Хочешь проклинать мир и желать его уничтожения? – Свой человек! Можешь даже петушков из дерьма лепить и бороться с рептилоидами и комарами-убийцами. Любые удовольствия для каждого интеллектуально ограниченного индивида. Наверное, поэтому все интеллектуально ограниченные индивиды так любят бункерного деда по всему миру. Включая с разными старыми рокерами и не очень трезвыми актерами.

Все самое отвратительные, самые отвратительные человеческие черты он достает, демонстрирует и вознаграждает. Режим бункерного повторяет постоянно: "Идиотом не просто быть можно – нужно быть идиотом, это санкционировано и одобрено".

Режим бункерного повторяет постоянно: "Идиотом не просто быть можно – нужно быть идиотом, это санкционировано и одобрено"

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Но лучше и эффективнее это быть не может. Раба можно заставить рыть канавы, можно заставить воевать, а делать новые микросхемы – не получится. Их будут производить свободные и вполне довольные жизнью люди. А эксперимент можно закрывать. И это ощущают все.

Уже даже президент Грузии пожелала, чтобы в "договор" по итогам украино-российской войны был внесен пункт об освобождении от российских войск Абхазии и Южной Осетии. Естественно, это очень наглая претензия, которую и комментировать нет смысла, но она указывает, как равномерно выстраивается очередь делить наследие последней империи. Никто пока публично не высказывается, но все же готовится. И таких очень много.

И снова очередной бессмысленный социальный эксперимент по удержанию в этом мире одного отжившего свое политического организма обходится слишком дорого человечеству в целом, но, в первую очередь, — украинцам. Именно жизнями украинцев человечество снова покупает себе возможность двигаться дальше в плане развития, завершая эксперименты, которые это движение задерживают. Такой дорогой ценой...

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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