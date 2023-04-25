Об этом информирует Наталья Диденко .

Атмосферный фронт от циклона Udo завтра, 26 апреля, принесет в западные области Украины похолодание до +8...+13 °C и дожди.

Частично эта новая воздушная масса коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской - там завтра есть вероятность небольших дождей.

В Винницкой области до +10...+11 °C, Одесчине до +15 °C, Житомирщине и Киевщине до +14...+16 °C.

На остальной территории Украины сохранится теплая, солнечная погода, с температурой воздуха +16...+21°C.

В Киеве 26 апреля местами пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха будет +16 °C.

В четверг похолодание и дожди распространятся на значительную часть Украины. Лишь в восточных областях 27 апреля дожди хотя и пройдут, однако будет тепло до +17...+20 °C.

В ближайшие дни серьезных магнитных бурь не предвидится, полярного сияния – тоже.