Циклон принесет в Украину похолодание и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде на 26 апреля
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине в среду, 26 апреля, похолодание и дожди в связи с приходом циклона
Об этом информирует Наталья Диденко .
Атмосферный фронт от циклона Udo завтра, 26 апреля, принесет в западные области Украины похолодание до +8...+13 °C и дожди.
Частично эта новая воздушная масса коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской - там завтра есть вероятность небольших дождей.
В Винницкой области до +10...+11 °C, Одесчине до +15 °C, Житомирщине и Киевщине до +14...+16 °C.
На остальной территории Украины сохранится теплая, солнечная погода, с температурой воздуха +16...+21°C.
В Киеве 26 апреля местами пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха будет +16 °C.
В четверг похолодание и дожди распространятся на значительную часть Украины. Лишь в восточных областях 27 апреля дожди хотя и пройдут, однако будет тепло до +17...+20 °C.
В ближайшие дни серьезных магнитных бурь не предвидится, полярного сияния – тоже.
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- Синоптик Наталья Диденко объяснила причины полярного сияния в Украине.
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