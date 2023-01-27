Об этом информирует Наталья Диденко .

Завтра, 28 января, циклон Jan будет крутиться над Крымом и забрасывать мокрый снег и дождь на южную часть Украины.

В воскресенье циклон сдвинется на Приазовье и поэтому осадки распространятся еще и на восточные области и часть Днепропетровщины.

На остальной территории Украины исходными из явлений – туманы, без существенных осадков.

Температура воздуха в ночные часы будет с минусами, ожидается 2-7 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут показывать преимущественно вблизи нуля.

В Киеве 28-29 января серьезные осадки маловероятны. Ночью -2-5 градусов, в дневные часы ожидается от 2 градусов мороза до 1 тепла.

На дорогах скользко.

С понедельника 30 января постепенно станет больше осадков, зайдут атмосферные фронты с запада, северо-запада Европы.

Снег и мокрый снег будут падать периодически, однако ситуация на дорогах усложнится.

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