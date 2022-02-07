Циклон "Бацирай" на Мадагаскаре унес жизни не менее 10 человек
Разрушительный циклон "Бацирай" унес жизни по меньшей мере 10 человек на юго-востоке Мадагаскара, а также вызвал наводнения и перебои в электроснабжении
Об этом сообщает The Guardian.
Управление стихийными бедствиями и рисками Мадагаскара сообщило, что 10 человек погибли в результате циклона "Бацирай". Отмечается, что некоторые из них погибли из-за обрушения дома.
Это уже второй циклон за последние две недели, который пронесся по Мадаскару. Стихия вызвала наводнения, разрушила здания и оставила часть населения без электроэнергии. До 150 тыс. жителей могут быть перемещены в результате бедствия.
Одним из наиболее пострадавших городов стал Носи-Варика на восточном побережье, где разрушены почти 95% построек.
Циклон "Бацирай" пронесся по стране вечером в субботу, 5 февраля, нанеся удар восточному побережью с сильным дождем и ветром со скоростью 165 км/ч.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.89
Покупка 27.89Продажа 28.18
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное