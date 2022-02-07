Циклон "Бацирай" на Мадагаскаре унес жизни не менее 10 человек

Об этом сообщает The Guardian.



Управление стихийными бедствиями и рисками Мадагаскара сообщило, что 10 человек погибли в результате циклона "Бацирай". Отмечается, что некоторые из них погибли из-за обрушения дома.



Это уже второй циклон за последние две недели, который пронесся по Мадаскару. Стихия вызвала наводнения, разрушила здания и оставила часть населения без электроэнергии. До 150 тыс. жителей могут быть перемещены в результате бедствия.



Одним из наиболее пострадавших городов стал Носи-Варика на восточном побережье, где разрушены почти 95% построек.



Циклон "Бацирай" пронесся по стране вечером в субботу, 5 февраля, нанеся удар восточному побережью с сильным дождем и ветром со скоростью 165 км/ч.



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