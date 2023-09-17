Циклическая истерика в сети: кто теперь Рак? Объясняем, что не так с 13-м знаком зодиака

Еспресо расскажет, откуда взялся классический зодиак и почему в сети периодически возникает настоящая истерика с 13-м знаком, который называют "Змееносцем" (Ophiuchus).

О чем в тексте:

Что такое зодиак и почему в нем 12 знаков;

Откуда взялся 13-й знак зодиака;

Почему снова активно заговорили о смене зодиака.

Что такое зодиак и почему в нем 12 знаков

Фото: Википедия

Зодиак – это условное разделение ночного неба над нашей головой на определенное количество равных частей, через которые проходит Солнце (так называемая эклиптика). Эти равные части, собственно, известны как "знаки зодиака". Слово зодиак происходит из греческого и означает "звериный круг" (ζῳδιακός κύκλος). Ведь еще тысячи лет назад наши предки, имевшие магические представления о природе, назвали определенные наиболее яркие звезды на ночном небе именами животных, которые они напоминали, если провести между ними линии.

Первыми разделение ночного неба на круги небесной сферы, вдоль которых происходит видимое движение Луны, Солнца и нескольких планет, сделали астрономы Вавилона. Первое же упоминание о "зодиакальном поясе" (или линии движения Солнца) в письменных источниках Вавилона датируется началом VII века до н. э. Клинописные тексты на глиняных табличках содержат перечень из 18 созвездий. В VII-VI веках до н. э. упоминается разделение зодиакальной зоны уже на 36 участков по 10° каждый (круг, которым кажется видимое ночное небо, имеет 360°, если 36 умножить на 10 - получаем 360).

Исследователи отмечают, что разделение зодиака на 12 равных частей, уже по 30°, произошло, вероятно, в начале V века до н. э. Именно в этот период находят первые упоминания вавилонян о зодиакальных гороскопах (предсказания для вельмож) из 12-ти созвездий. Почему у вавилонян популярным было разделение неба на 36 и 12 частей? Это было обусловлено шестидесятичной системой исчисления Вавилона, которой мы до сих пор частично пользуемся (минута – 60 секунд, час – 60 минут). Круг делился на 360 частей (градусов), что примерно соответствовало количеству дней в году. Зодиакальная вавилонская система служила также и системой небесных координат.

Эта система передалась в древний Египет, а оттуда и в Грецию. Античные греки заимствовали систему именно с разделением на 12 частей. Первое упоминание зодиака в греческих источниках связано с Евдоксом Книдским – основателем древнегреческой теоретической астрономии, жившим в середине IV в. до н. э. Для популяризации знаков зодиака, греки приписали им мифический характер. Например, Овен — златорунный баран, несший Фрикса и Геллу, Телец — бык, похитивший Европу, Близнецы — Диоскуры, Лев — Немейский лев, Стрелец — Кентавр и так далее. Римляне, во многом "списавшие" греческую культуру, также позаимствовали зодиакальное деление, чем распространили его на всю Европу.

Откуда возник 13-й знак зодиака

Фото: Википедия

Известный нам зодиак был создан во времена, когда астрология и астрономия были тесно переплетены. Поэтому древние ученые не очень считались с погрешностями, связанными с точностью определения границ созвездий, которые для них были тождественны знакам зодиака. Несколько сотен лет назад астрология (как планеты влияют на человека) перестала быть наукой. Астрономия (изучение самих планет и их движения) стала базовой дисциплиной, которая позволила, например, людям побывать на Луне (при том, что был, по мнению астрологов, знаменитый "неблагоприятный" ретроградный Меркурий).

Сейчас ученые отличают знаки зодиака от созвездий, связанных с ними, не только из-за постоянного удаления их друг от друга (так называемая прецессия равноденствия, по которой все земные календари рано или поздно имеют погрешность), но еще и потому, что созвездия разнообразны по форме и размеру, поэтому занимают разную ширину движения Солнца по небу. К примеру, созвездие Девы занимает в пять раз больше эклиптической долготы, чем созвездие Скорпиона. Но знаки зодиака, будучи придуманным для упрощения разделения ночного неба, живут отдельно от созвездий и составляют ровно одну двенадцатую часть от полного круга (уже упомянутые 30° пройденные Солнцем примерно за 30,4 дня).

В 1930 году были точно определены границы нынешних созвездий Международным астрономическим союзом (88 официальных созвездий и еще сотни неофициальных из миллиарда миллиардов видимых звезд). Именно тогда впервые публично заговорили о 13-м знаке зодиака. Поскольку было обнаружено, что из-за фактического смещения дат, эклиптика проходит через еще одно (тринадцатое) созвездие — Змееносца — расположенное между Скорпионом и Стрельцом. Солнце проходит через созвездие Змееносца (человек, борющийся со змеем) в период 30 ноября - 17 декабря. Однако, учитывая, что астрономов не интересовал зодиак, тему подхватили некоторые астрологи, которые решили ввести новую систему с 13 знаками, чтобы быть более "точными" в своих прогнозах.

Например, астрологи Вальтер Берг и Марк Ядзаки в 90-х годах популяризировали зодиак с 13 знаками. Еще раньше, в 60-70-х годах, популяризацией зодиака с 14 знаками (кроме Змееносца еще Кит) занимался астролог Стивен Шмидт.

Но к традиционным знакам зодиака созвездие Змееносец никогда не относилось и поэтому большинство астрологов отказались от такой практики, доверяя проверенным традиционным методам. К тому же это означало бы, что нужно заново делить год на меньшее количество дней, соответственно, многие люди перестали бы быть носителями того или иного знака зодиака, а стали в один день носителями другого. Что, конечно, абсурдно, особенно учитывая тех, кто любит читать гороскопы. Поскольку, условно, получалось бы, что до вчерашнего дня вы читали и верили в гороскоп для Овна, но уже сегодня вынуждены поверить, что вы Телец. Однако, учитывая эффект Форера (явление, когда отдельный человек считает точным описанием своего характера тот, который очень общий и подходит любому), это могло бы сработать.

Хотя на существование 13-го знака зодиака указывал еще самый известный астролог античности – Птолемей, но Змееносец нарушал гармонию круга, который делили ровно по 30 градусов. Если бы было 13 знаков, тогда круг делили бы на 27.692 307… градуса. Во времена, когда не было калькуляторов, вычислять такие цифры и создавать какие-то астрономические подсчеты или гороскопы для вельмож точно было бы сложно. Поэтому разделение на 12 частей с 30 градусами – имело идеальное и даже божественное значение для астрологов прошлого и таким осталось для нынешних любителей астрологии.

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Почему снова активно заговорили об изменении зодиака

Фото: Getty Images

Речь о 13-м знаке зодиака в публичной плоскости периодически возникает уже около сотни лет, со времени согласования астрологами границ созвездий и четкого месседжа, что классический зодиак имеет значительную погрешность. Но еще никогда эти дискуссии не были такими популярными, как во времена доступного всем интернета, когда этот вопрос приобрел даже циклический характер. Ведь из-за перенасыщения информацией людям свойственно забывать, что условно год назад об этом уже говорили и, наверное, будут говорить через год снова, как о "сенсации".

В этом сентябре такой сенсацией послужило NASA, которое на своем детском энциклопедическом сайте разместило статью о Вселенной, в которой ученые показали иллюстрацию с 13 созвездиями, через которые фактически проходит Солнце по своей оси в течение года. Именно эта иллюстрация стала "доказательством" для многих украинских СМИ, мол, NASA ввело новый 13-й зодиак! Хотя в их детско-познавательной статье ни слова об этом.

Фото: NASA

Но NASA уже не в первый раз попадает в скандал со Змееносцем. Еще в 2020 году они дали официальный комментарий по этому поводу.

"Вы недавно слышали, что NASA изменило знаки зодиака? Нет, мы точно не меняли их. В NASA мы изучаем астрономию, а не астрологию. Мы не меняли никаких знаков зодиака, мы просто все подсчитали. Астрономия - это научное исследование всего существующего в космосе Астрономы и другие ученые знают, что звезды на расстоянии многих световых лет не влияют на обычную деятельность людей на Земле. ", – говорится в статье ученых, занимающихся астрономией, а не астрологией".

В NASA объяснили, что уже упомянутые выше древние вавилоняне, создавшие зодиак с 12 созвездиями, проигнорировали точность, в угоду своему исчислению.

"Линия, проведенная от Земли через Солнце, указывает на Деву в течение 45 дней, а на Скорпиона — всего 7 дней. Чтобы достичь четкого соответствия со своим 12-месячным календарем, вавилоняне проигнорировали тот факт, что на самом деле Солнце движется через 13 созвездий , а не через 12. Тогда они назначили каждому из этих 12 созвездий равное количество времени", – говорят ученые.

То есть ученые говорят о фактах, а не о привычных человеческих представлениях, связанных с зодиаком. Для NASA не имеет смысла менять зодиак, они лишь пытаются объяснить людям, что их представления с 12 созвездиями, через которые проходит Солнце в течение года, ошибочны, потому что их 13. Собственно, понимание этого может изменить мнение многих о значении астрологии и гороскопов в их жизни. Статистика говорит, что большой процент людей продолжает верить гороскопам, доверяя судьбоносные решения движению планет (хотя чего удивляться, когда в США около 2% людей в 2019 году верили, что Земля плоская).

Так что, учитывать или не учитывать существование 13-го знака зодиака, это право каждого, для кого этот вопрос имеет какое-то значение. Но прежде чем распространять якобы сенсационные новости об "официальных изменениях зодиака", сначала стоит немного подробнее углубиться в суть этой многовековой истории.