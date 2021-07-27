ЦИК зарегистрировала "слугу" Швачко народным депутатом

Об этом сообщает УНИАН.

Член комиссии Елена Гатауллина заявила, что Швачко подал в ЦИК соответствующие документы.



"Они были проверены и соответствуют требованиям законодательства, поэтому комиссии предлагается сегодня зарегистрировать народным депутатом Украины Швачко Антона Алексеевича", - сказала она.

Решение поддержали все присутствующие члены комиссии.

Председатель ЦИК Олег Диденко вручил Швачко временное удостоверение нардепа.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.

Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Совет назначил Монастырского новым главой МВД.

СМИ обнародовали информацию, что Антон Швачко может стать нардепом вместо Дениса Монастырского.

Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным депутатом.