ЦИК зарегистрировала "слугу" Швачко народным депутатом
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Антона Швачко, который зайдет в Верховную Раду вместо главы МВД Дениса Монастырского по списку "Слуги народа"
Об этом сообщает УНИАН.
Член комиссии Елена Гатауллина заявила, что Швачко подал в ЦИК соответствующие документы.
"Они были проверены и соответствуют требованиям законодательства, поэтому комиссии предлагается сегодня зарегистрировать народным депутатом Украины Швачко Антона Алексеевича", - сказала она.
Решение поддержали все присутствующие члены комиссии.
Председатель ЦИК Олег Диденко вручил Швачко временное удостоверение нардепа.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.
- Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
- Совет назначил Монастырского новым главой МВД.
- СМИ обнародовали информацию, что Антон Швачко может стать нардепом вместо Дениса Монастырского.
- Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным депутатом.
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