ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума
Центральная избирательная комиссия получила и проработала документы собрания граждан о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе
Об этом сообщает сайт ЦИК.
Собрание состоялось 18-19 ноября 2021 в 4 населенных пунктах Полтавской области.
"Комиссия зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующем собрании граждан в селе Мачухи (Полтавский р-н), в городах Решетиловка (Полтавский р-н), Пирятин (Лубенский р-н) и Глобино (Кременчугский) р-н)", - сообщили в ЦИКе.
Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум:
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ЦИК установил срок сбора подписей избирателей под инициативой: с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года включительно (90 дней).
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