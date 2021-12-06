ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума

Об этом сообщает сайт ЦИК.



Собрание состоялось 18-19 ноября 2021 в 4 населенных пунктах Полтавской области.



"Комиссия зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующем собрании граждан в селе Мачухи (Полтавский р-н), в городах Решетиловка (Полтавский р-н), Пирятин (Лубенский р-н) и Глобино (Кременчугский) р-н)", - сообщили в ЦИКе.



Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум:



Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?



Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?



Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса?



Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов ?



ЦИК установил срок сбора подписей избирателей под инициативой: с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года включительно (90 дней).



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