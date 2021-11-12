ЦИК зарегистрировал трех новых нардепов от "Слуги Народа"
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех новых нардепов от партии "Слуга Народа": Сергея Кострийчука, Виталия Войцеховского и Сергея Козыря
Регистрация депутатов прошла на заседании ЦИК в пятницу, 12 ноября, передает Еспресо.TV.
Сергей Кострийчук по списку партии "Слуга Народа" принимал участие во внеочередных выборах в парламент в 2019 году под номером 140. Он прошел в Раду после сложения мандата Ириной Верещук. Последнюю назначили вице-премьер-министром - министром реинтеграции временно оккупированных территорий.
Два других депутата от "Слуги Народа" - Сергей Козырь и Виталий Войцеховский - одержали победу на довыборах в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.
"Зарегистрированные народные депутаты после принесения присяги на заседании Верховной Рады смогут получить постоянные удостоверения народных депутатов", - сказал глава ЦИК Олег Диденко.
- Напомним, 9 ноября ЦИК признал Кострийчука нардепом от "Слуги Народа" вместо Верещука.
- По результатам промежуточных выборов в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах Херсонщины и Черкасчины ЦИК 9 ноября зарегистрировала нардепами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.07
Покупка 26.07Продажа 26.31
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.18
- Актуальное
- Важное