ЦИК зарегистрировал трех новых нардепов от "Слуги Народа"

Регистрация депутатов прошла на заседании ЦИК в пятницу, 12 ноября, передает Еспресо.TV.



Сергей Кострийчук по списку партии "Слуга Народа" принимал участие во внеочередных выборах в парламент в 2019 году под номером 140. Он прошел в Раду после сложения мандата Ириной Верещук. Последнюю назначили вице-премьер-министром - министром реинтеграции временно оккупированных территорий.



Два других депутата от "Слуги Народа" - Сергей Козырь и Виталий Войцеховский - одержали победу на довыборах в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.



"Зарегистрированные народные депутаты после принесения присяги на заседании Верховной Рады смогут получить постоянные удостоверения народных депутатов", - сказал глава ЦИК Олег Диденко.





Напомним, 9 ноября ЦИК признал Кострийчука нардепом от "Слуги Народа" вместо Верещука.

По результатам промежуточных выборов в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах Херсонщины и Черкасчины ЦИК 9 ноября зарегистрировала нардепами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского.