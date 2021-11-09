ЦИК установила результаты довыборов в Херсонской и Черкасской областях

Протоколы относительно избрания депутатов подписали на заседании ЦИК во вторник, 9 ноября, сообщает Еспресо.TV.



По словам члена ЦИК Сергея Постивого, согласно данным протоколов избранным народным депутатом в одномандатном избирательном округе (ОИО) №184 считается экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, в ОИО №197 - городской голова Золотоноши Виталий Войцеховский. Они набрали наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов в своих округах.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

Постивый отметил, что разногласия между данными окружных и участковых избирательных комиссий в двух округах не выявлены.