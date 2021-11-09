ЦИК установила результаты довыборов в Херсонской и Черкасской областях
Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября. Нардепами избрали представителей партии "Слуга Народа" Сергея Козыря и Виталия Войцеховского
Протоколы относительно избрания депутатов подписали на заседании ЦИК во вторник, 9 ноября, сообщает Еспресо.TV.
По словам члена ЦИК Сергея Постивого, согласно данным протоколов избранным народным депутатом в одномандатном избирательном округе (ОИО) №184 считается экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, в ОИО №197 - городской голова Золотоноши Виталий Войцеховский. Они набрали наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов в своих округах.
- Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.
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