ЦИК России сделала возможным голосование на выборах в Госдуму для жителей ОРДЛО
Для населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили паспорта РФ, предусмотрели онлайн-голосование без привязки к российской прописке
Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на ТАСС .
Соответствующее постановление принял Центризбирком России.
Согласно постановлению, на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года в некоторых российских регионах будет возможность проголосовать дистанционно: в Москве, в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Также онлайн-голосования будет и в оккупированном Севастополе.
Ростовскую область добавили в этот список, так как именно там больше всего людей, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке - после указа президента Владимира Путина о выдаче российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.
"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получил гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 № 183" , - говорится в документе.
В то же время физических избирательных участков на оккупированной территории Донецкой и Луганской не будет.
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