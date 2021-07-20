ЦИК России сделала возможным голосование на выборах в Госдуму для жителей ОРДЛО

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на ТАСС .



Соответствующее постановление принял Центризбирком России.

Согласно постановлению, на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года в некоторых российских регионах будет возможность проголосовать дистанционно: в Москве, в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Также онлайн-голосования будет и в оккупированном Севастополе.

Ростовскую область добавили в этот список, так как именно там больше всего людей, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке - после указа президента Владимира Путина о выдаче российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.

"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получил гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 № 183" , - говорится в документе.

В то же время физических избирательных участков на оккупированной территории Донецкой и Луганской не будет.