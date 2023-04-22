ЦИК, Росбанк и бизнесмены: Зеленский ввел очередные санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против Российской Федерации, в частности, в список попали бизнесмены, Росбанк и Центризбирком
Об этом говорится в указах президента Украины №235/2023 и 236/2023 .
Документами вводятся санкции против Росбанка и Центральной избирательной комииссии России, а также в отношении ряда российских политиков и партий, бизнесменов. В общей сложности говорится о 40 физических и 382 юридических лицах.
В список ограничений попали, среди прочего, акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" и государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи".
Также под санкциями сейчас публичное акционерное общество "Росбанк", "Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР" и Центральная избирательная комиссия РФ. В частности, речь идет о юридических лицах, зарегистрированных во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Армении, а также физических - гражданах РФ, гражданах Швейцарии, Ирана и Республики Мали.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел новые санкции: в список, в частности, попали спортсмены Беларуси и РФ, а также дочь министра обороны Сергея Шойгу
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