ЦИК, Росбанк и бизнесмены: Зеленский ввел очередные санкции против РФ

Об этом говорится в указах президента Украины №235/2023 и 236/2023 .

Документами вводятся санкции против Росбанка и Центральной избирательной комииссии России, а также в отношении ряда российских политиков и партий, бизнесменов. В общей сложности говорится о 40 физических и 382 юридических лицах.

В список ограничений попали, среди прочего, акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" и государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи".

Также под санкциями сейчас публичное акционерное общество "Росбанк", "Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР" и Центральная избирательная комиссия РФ. В частности, речь идет о юридических лицах, зарегистрированных во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Армении, а также физических - гражданах РФ, гражданах Швейцарии, Ирана и Республики Мали.