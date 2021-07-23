ЦИК признала "слугу", который должен заменить Монастырского, нардепом

Об этом сообщает Укринформ.

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 Швачко Антона, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139", - зачитала постановление секретарь ЦИК Елена Гатауллина.



По ее словам, решение принято из-за прекращения полномочий депутата Дениса Монастырского.