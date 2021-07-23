ЦИК признала "слугу", который должен заменить Монастырского, нардепом
Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным депутатом ВР по списку партии "Слуга народа" на выборах в 2019 году
Об этом сообщает Укринформ.
"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 Швачко Антона, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139", - зачитала постановление секретарь ЦИК Елена Гатауллина.
По ее словам, решение принято из-за прекращения полномочий депутата Дениса Монастырского.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.
- Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление о назначении Монастырского министром внутренних дел.
- Рада назначила Монастырского новым главой МВД.
- СМИ обнародовали информацию, что Антон Швачко может стать нардепом вместо Дениса Монастырского.
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