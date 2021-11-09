ЦИК признала Кострийчука нардепом от "Слуги Народа" вместо Верещук

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.



После назначения Верещук главой Минреинтеграции вместо нее в парламент зашел 140-й номер избирательного списка партии "Слуга Народа" Сергей Кострийчук.



Справка: Сергей Кострийчук - основатель и председатель ОО "Слуги Народа". Работал юристом в министерстве аграрной политики, ГП "Украгролизинг" и других коммерческих структурах.



Окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.

Напомним, 4 ноября Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. После голосования она сложила депутатский мандат.