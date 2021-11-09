ЦИК признала Кострийчука нардепом от "Слуги Народа" вместо Верещук
Во вторник, 9 ноября, Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука. Он занял место экс-нардепа от "Слуги Народа" Ирины Верещук, досрочно сложившей депутатские полномочия
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
После назначения Верещук главой Минреинтеграции вместо нее в парламент зашел 140-й номер избирательного списка партии "Слуга Народа" Сергей Кострийчук.
Справка: Сергей Кострийчук - основатель и председатель ОО "Слуги Народа". Работал юристом в министерстве аграрной политики, ГП "Украгролизинг" и других коммерческих структурах.
Окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.
- Напомним, 4 ноября Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. После голосования она сложила депутатский мандат.
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