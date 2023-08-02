Об этом сообщила прессслужба ЦИК.

"В Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 27 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - говорится в заявлении.

Сообщается, что ЦИК признал Наталью Локтионову следующим по очередности кандидатом, включенным в избирательный список политической партии "Слуга Народа" под №146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

По регламенту Верховной Рады, сейчас Локтионову нельзя считать народным депутатом, поскольку она еще не приняла присягу, уточнил нардеп Алексей Гончаренко.

Справка. Юрий Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга Народа".

Что известно о Юрии Аристове

Юрий Аристов в 2019 году был избран народным депутатом в парламент от партии "Слуга Народа". С 29 августа 2019 года Аристов возглавляет комитет по бюджету в ВР IX созыва. В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

11 ноября сообщалось, что Государственное бюро расследований проводило обыски у главы бюджетного комитета Рады "слуги" Юрия Аристова. Как добавляли защитники Аристова, обыск у него проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в 2021 году.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" 48-летний Юрий Аристов 25 июля написал заявление о сложении полномочий, поскольку стало известно о его незаконном выезде на отдых на Мальдивы.

СБУ и ГБР провели обыски у нардепа Юрия Аристова, выехавшего на отдых на Мальдивы под видом служебной командировки. Правоохранители обнаружили загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде.

В четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины поддержала представление о прекращении депутатских полномочий Юрия Аристова.

В этот же день генеральный прокурор сообщил о подозрении Аристову во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы.

28 июля печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Юрию Аристову.