ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

Об этом передает пресс-служба ЦИК.



Отмечается, что 14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.

"Инициативные группы имели 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн. подписей украинцев в поддержку инициативы проведения референдума и передать подписные листы и протокол об итогах сбора подписей Комиссии", говорится в сообщении.

Однако ЦИК не получила эти документы и прекратила инициативы. Также прекращаются полномочия официальных наблюдателей на референдуме.

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