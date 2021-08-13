ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума
Центральная избирательная комиссия прекратила пять инициатив проведения всеукраинского референдума
Об этом передает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что 14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.
"Инициативные группы имели 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн. подписей украинцев в поддержку инициативы проведения референдума и передать подписные листы и протокол об итогах сбора подписей Комиссии", говорится в сообщении.
Однако ЦИК не получила эти документы и прекратила инициативы. Также прекращаются полномочия официальных наблюдателей на референдуме.
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