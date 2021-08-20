ЦИК не может организовать местные выборы на Донбассе из-за нарушения режима "тишины"

Об этом передает пресс-служба ЦИК.

Так, 17 августа 2021 года Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации относительно выводов о возможности организации подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в отдельных территориальных громадах этих регионов.

"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В частности, в полученных Комиссией ответах сообщается о том, что "несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооруженными формированиями фактически по всей линии разграничения, а также имеются провокации, что не может гарантировать 100-процентную безопасность для жителей во время проведения выборов ".

"Кроме этого, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных Минскими договоренностям, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Также по информации ОГА-ВГА "с начала года и до сих пор фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения. Противник активно применяет дистанционное минирование, поджоги сухостоя вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов ".

"Таким образом, учитывая выводы Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецка и Луганская ОГА-ВГА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей ", - говорится в сообщении ЦИК.

В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьевского районов Луганской области.

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