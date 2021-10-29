ЦИК назвала дату довыборов в Раду на Черниговщине
Центральная избирательная комиссия назначила довыборы народного депутата по избирательному округу № 206 (Черниговская область) на 27 марта 2022 года
Соответствующее решение принято на заседании ЦИК.
"Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года", – зачитала текст постановления член ЦИК Александра Кармаза.
Избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года (за 60 дней до дня голосования).
Такое решение принято из-за досрочного прекращения полномочий народного депутата Антона Полякова, избранного на внеочередных парламентских выборах 2019 года в ОВО № 206.
- Напомним, народный депутат Антон Поляков был найден мертвым 8 октября.
- Причиной смерти народного депутата Антона Полякова названа острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
- В крови Полякова нашли метадон, а также димедрол, усиливающий действие наркотиков.
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