Об этом в эфире Еспресо заявил экс-замглавы ЦИК Андрей Магера.

Он прокомментировал появление фото указа президента о лишении гражданства ряда нардепов и олигарха Игоря Коломойского.

"По самому документу, который был обнародован Сергеем Власенко - он по форме и всем внешним признакам идентичен тому документу, который был в 2017 году издан Петром Порошенко о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Я тогда работал в ЦИК и мы получали все указы президента относительно гражданства", - сказал Магера.

Юрист добавил, что такие указы не публикуются и их не направляют в соответствующие органы с подписью президента.

"Второй момент – стояла такая же печать, которая есть на скрине. Есть еще один нюанс – по ст. 81 Конституции досрочно прекращаются полномочия народного депутата, в частности в случае прекращения гражданства Украины. Сначала будет указ, затем постановление Рады о досрочном прекращении полномочий", – добавил Магера.

По его словам, указы по гражданству попадают в Министерство внутренних дел и Центральную избирательную комиссию.

"Я думаю, что для подтверждения этой информации можно обратиться в эти два органа. Я уверен на 90%, что эта информация соответствует действительности", - подытожил Магера.

20 июля издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков: бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана