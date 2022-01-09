"Цифры явно не сходятся". Российский оппозиционер из Санкт-Петербурга подсчитал, сколько солдат РФ действительно перебрасывает в Казахстан
Петербургский оппозиционный политик политик, глава фракции партии "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в 2016-2021 годах Борис Вишневский прокомментировал отправку миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, отметив несоответствие опубликованных цифр
Его рассуждение публикует петербургское интернет-издание Rosbalt, объявленное режимом Путина "иностранным агентом", передает Еспресо.TV .
Политик подчеркнул, что по словам генсека ОДКБ, белорусского военного деятеля Станислава Зася, количество миротворцев должно составлять около 2,5 тыс. человек. При этом в Минобороны РФ сообщили о том, что переброской российского контингента занимается "воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124".
Читайте также : Казахстан как новая война Путина. Как Россия оккупирует бывшие части СССР
Как отмечает Вишневский, военно-транспортный самолет АН-124 может брать на борт более 400 десантников и технику, а Ил-76 может брать на борт более 100 десантников.
"Если задействовано такое количество самолетов, цифры явно не сходятся. И, скорее всего, количество одних только российских военных, которых перебрасывают в Казахстан, значительно больше, чем вся заявленная численность якобы "миротворческого контингента", - заключает политик.
Читайте также: Сергей Руденко. Две чеченские, аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Кто такой генерал Сердюков, который будет "помогать" Казахстану
Кроме того, Вишневский подверг критике главу Казахстана Касим-Жомарта Токаева, который "позволил силовикам стрелять в граждан на поражение без предупреждения".
"Верным путем Чаушеску идет товарищ", – добавил Вишневский.
- Напомним, появился список ключевых объектов Казахстана, занятых силами ОДКБ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное