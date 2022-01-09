"Цифры явно не сходятся". Российский оппозиционер из Санкт-Петербурга подсчитал, сколько солдат РФ действительно перебрасывает в Казахстан

Его рассуждение публикует петербургское интернет-издание Rosbalt, объявленное режимом Путина "иностранным агентом", передает Еспресо.TV .



Политик подчеркнул, что по словам генсека ОДКБ, белорусского военного деятеля Станислава Зася, количество миротворцев должно составлять около 2,5 тыс. человек. При этом в Минобороны РФ сообщили о том, что переброской российского контингента занимается "воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124".



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Как отмечает Вишневский, военно-транспортный самолет АН-124 может брать на борт более 400 десантников и технику, а Ил-76 может брать на борт более 100 десантников.



"Если задействовано такое количество самолетов, цифры явно не сходятся. И, скорее всего, количество одних только российских военных, которых перебрасывают в Казахстан, значительно больше, чем вся заявленная численность якобы "миротворческого контингента", - заключает политик.



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Кроме того, Вишневский подверг критике главу Казахстана Касим-Жомарта Токаева, который "позволил силовикам стрелять в граждан на поражение без предупреждения".



"Верным путем Чаушеску идет товарищ", – добавил Вишневский.

Напомним, появился список ключевых объектов Казахстана, занятых силами ОДКБ.

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