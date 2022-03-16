Цифровые паспорта украинцев снова доступны в Дии, - Минцифры

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, передает " Еспресо. TV ".

С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили свою работу в безопасном месте.

"Вскоре в Действии подтянутся другие ваши цифровые документы. Об этом сообщим в наших соцсетях. Напомним, что Действие не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из госреестров, надежно защищенных", - написали в Минцифры.

Напомним , украинцы из областей, где продолжаются боевые действия, теперь могут получить по 6500 грн, - Федоров

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