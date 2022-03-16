Цифровые паспорта украинцев снова доступны в Дии, - Минцифры
Если у вас исчезли из приложения загранпаспорт или ID-карта, то с сегодняшнего дня, 16 марта, они снова доступны в Дии
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, передает " Еспресо. TV ".
С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили свою работу в безопасном месте.
"Вскоре в Действии подтянутся другие ваши цифровые документы. Об этом сообщим в наших соцсетях. Напомним, что Действие не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из госреестров, надежно защищенных", - написали в Минцифры.
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