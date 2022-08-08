Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, футбольный клуб "Шахтер" стал партнером UNITED24 и выставил на благотворительную продажу цифровую копию поля "Донбасс-Арена".

"Один из самых титулованных футбольных клубов Украины "Шахтер" подписал меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины. Совместным проектом "Шахтера" и UNITED24 станет программа "Вместе за Украину". Главная цель – собрать средства на помощь Украине, продав виртуальные поля известных украинских стадионов", – пишет пресс-служба Минцифры.

Все желающие смогут купить цифровой пиксель и стать совладельцами виртуального стадиона.

"Первым виртуальным полем кампании станет стадион "Донбасс Арены". Его цифровая версия содержит 154 000 пикселей, которые фанаты могут выбирать в зависимости от одного из шести уровней пожертвований", - сообщает Минцифры.

Также отмечается, что бронзовый пиксель стадиона "Шахтера", например, будет стоить 680 грн.

"Все средства от продаж будут направлены на программы помощи детям от фонда Shakhtar Social, "Медицинскую помощь" через UNITED24, гуманитарные проекты фондов Saving lives и KSE Foundation", - пишет пресс-служба.

В Министерстве сообщают, что пиксели можно будет приобрести на сайте с 23 августа.