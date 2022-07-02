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Цифровой тоталитаризм: Китай создаст самую большую в мире базу данных ДНК для отслеживания людей, - СМИ

2 июля, 2022 суббота
11:02
Мир

Компартия Китая массово собирает личные данные о гражданах, чтобы создать самую большую в мире базу данных ДНК, а также образцов лица, голоса и радуги глаза.

Об этом передает издание The Epoch Times со ссылкой на более 100 тысяч тендерных документов местных властей в Китае.

Отмечается, что китайские власти в больших масштабах собирают генетические данные людей, не связанных с преступностью. Сюда входят образцы ДНК, отпечатки радужки глаза и запись голоса. Также органы государственной безопасности получают данные об Y-хромосоме мужчин, что эквивалентно получению информации о членах их семей по родительской линии. По меньшей мере, в 25 китайских провинциях есть следующие базы данных.

Кроме того, для слежки за гражданами КПК использует несколько методов. Китайские правоохранители устанавливают многочисленные камеры наблюдения с функцией распознавания лиц в жилых домах или гостиницах.

Также китайские власти используют устройства слежения за мобильными телефонами, такие как детекторы Wi-Fi и IMSI-перехватчики, чтобы связать виртуальную активность людей с реальной жизнью.

Это позволяет полиции отслеживать их перемещение и использовать лазейки в системе безопасности для получения личной информации.

Известно, что таким образом система идентифицировала человека как уйгура, обнаружив приложение с уйгурским словарем, установленное на его мобильном телефоне. Все уйгуры в Китае находятся под строгим наблюдением за властью и подвергаются репрессиям.

В тендерных документах провинции Фуцзянь говорится, что в распоряжении местных властей есть 2,5 миллиарда изображений лиц и что конечная стратегическая цель модернизации системы видеонаблюдения - "реализация управления и контроля за персоналом".

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