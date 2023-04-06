Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украинская система образования предстала перед вызовами. Полномасштабное вторжение РФ стало триггером, который привел ко многим изменениям. У нас есть миллионы перемещенных людей, в том числе сотни тысяч детей за рубежом. После победы мы будем строить новую Украину, и мы будем конкурировать в европейском пространстве и на мировых рынках. Мы будем конкурировать во всех сферах жизни.Образование является стратегическим вопросом.Война и пандемия оказывают серьезное влияние на результаты обучения, эти факторы повлияли на качество образования. Во-первых, дети перемещались и не имели доступа к учебным заведениям. второе, война повлекла за собой сложные последствия морально-психологического состояния всех участников образовательного процесса. В-третьих, материально-техническое обеспечение образования", - отметил Юрийчук.

Заместитель председателя Госслужбы качества образования Украины по цифровизации также добавил, что рецептом решения проблем в системе образования является цифровизация учебных процессов.

"Мы имеем большие потери в учебном времени. Рецептом для решения проблем является цифровизация процессов, которые без ущерба качеству можно завести в систему образования. Мы предложили онлайн инструмент - цифровое решение. Также цифровизация образования позволит собирать данные в национальном масштабе не только под время вступительных экзаменов, но и на промежуточных этапах. Ежегодный анализ позволит постоянно развиваться. Цифровизация системы образования будет способствовать ее постоянному развитию", - подчеркнул Юрийчук.