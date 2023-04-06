Цифровизация системы образования будет способствовать ее постоянному развитию, - заместитель председателя Госслужбы качества образования Юрийчук
Заместитель председателя Госслужбы качества образования Украины по цифровизации Иван Юрийчук отметил, что рецептом решения проблем в системе образования является цифровизация учебных процессов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинская система образования предстала перед вызовами. Полномасштабное вторжение РФ стало триггером, который привел ко многим изменениям. У нас есть миллионы перемещенных людей, в том числе сотни тысяч детей за рубежом. После победы мы будем строить новую Украину, и мы будем конкурировать в европейском пространстве и на мировых рынках. Мы будем конкурировать во всех сферах жизни.Образование является стратегическим вопросом.Война и пандемия оказывают серьезное влияние на результаты обучения, эти факторы повлияли на качество образования. Во-первых, дети перемещались и не имели доступа к учебным заведениям. второе, война повлекла за собой сложные последствия морально-психологического состояния всех участников образовательного процесса. В-третьих, материально-техническое обеспечение образования", - отметил Юрийчук.
Заместитель председателя Госслужбы качества образования Украины по цифровизации также добавил, что рецептом решения проблем в системе образования является цифровизация учебных процессов.
"Мы имеем большие потери в учебном времени. Рецептом для решения проблем является цифровизация процессов, которые без ущерба качеству можно завести в систему образования. Мы предложили онлайн инструмент - цифровое решение. Также цифровизация образования позволит собирать данные в национальном масштабе не только под время вступительных экзаменов, но и на промежуточных этапах. Ежегодный анализ позволит постоянно развиваться. Цифровизация системы образования будет способствовать ее постоянному развитию", - подчеркнул Юрийчук.
- Напомним, заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире Эспрессо утвердила , что дети с оккупированных территорий и зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте, без составления НМТ.
- 21 страна мира уже подтвердила проведение основной сессии национального мультипредметного теста: переговоры с отдельными загранучреждениями продолжаются
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.86
- Актуальное
- Важное