Цифровая валюта НБУ, регуляторная "песочница" и открытый банкинг: Зеленский подписал закон о платежных услугах

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно закону, в Украине будут определены девять категорий поставщиков платежных услуг. Появятся новые участники рынка - учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений со счетов, платежные учреждения.

Будут существовать девять платежных услуг, из которых две - нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений со счетов).

Небанковские предоставители платежных услуг (платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы и некоторые другие предоставители платежных услуг) смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.

Согласно документу, НБУ получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать регуляторную "песочницу" - платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях.

Также закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему. Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций - поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.

Этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.