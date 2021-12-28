Цифра с шестью нулями и более 10 млн евро: в СК "Днепр-1" назвали цену за героя Евро-2020

Об этом сообщает fanday.net.



По словам Березы, Артем Довбык не собирается играть ни в "Шахтере", ни в "Динамо".



"Достойные в финансовом плане предложения мы готовы рассматривать. Довбык должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. Сегодня он знает себе цену. Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и более 10 млн евро. За меньшую сумму даже разговора не будет. Его позиция категорична. "Шахтер" и "Динамо" не интересуют Довбыка. Он сам об этом говорил", – сказал президент "Днепра-1" Юрий Береза.

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 млн. евро.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, выведший нашу команду в четвертьфинал турнира.