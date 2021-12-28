Цифра с шестью нулями и более 10 млн евро: в СК "Днепр-1" назвали цену за героя Евро-2020
Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заявил, что требует за своего форварда Артема Довбыка более 10 млн евро
Об этом сообщает fanday.net.
По словам Березы, Артем Довбык не собирается играть ни в "Шахтере", ни в "Динамо".
"Достойные в финансовом плане предложения мы готовы рассматривать. Довбык должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. Сегодня он знает себе цену. Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и более 10 млн евро. За меньшую сумму даже разговора не будет. Его позиция категорична. "Шахтер" и "Динамо" не интересуют Довбыка. Он сам об этом говорил", – сказал президент "Днепра-1" Юрий Береза.
В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 млн. евро.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, выведший нашу команду в четвертьфинал турнира.
- 21 декабря сообщалось, что "Днепр-1" требует у "Динамо" за форварда сборной Украины Артема Довбика 12-15 млн евро.
- 25 декабря Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии.
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